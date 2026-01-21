侯怡君砸6位數打造2禮服 曾天天上設計師家堵人、揪5友手工黏鑽

侯怡君錄製民視除夕特別節目。（民視提供）

侯怡君近日進棚錄製2026《民視第一發發發》第一段百人大開場，在民視多年，每年為了大開場的服裝，今年砸6位數打造兩套禮服，就得花上四個月，謹慎規劃讓她忍不住想起，有一年準備舞蹈表演，設計師直接躲到澳門都不回電話。

對於設計師不回她電話，侯怡君也說：「我知道他住哪裡，就天天去他家找他」，當時設計師說他來不及製作，他還帶了5個朋友到他家幫忙黏鑽石做手工，侯怡君說這些回想起來都是很特別的回憶。

而今年禮服以白色系手工訂製為主，「鑽石是一顆一顆黏上去，看不見的細節都是我設計造型團隊的巧思」，也提到打版從肩線道腰圍，經過四個月反覆無數次試穿跟修改，是最適合她活動跟伸展的完美剪裁。另外一套多層次綠色打鼓戰服，她暱稱這是「兒時記憶的綠」，全新訂製與設計，只為了跟陽帆、阿翔、籃籃一起與民視總經理廖季方一起打鼓迎馬年。

