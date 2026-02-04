社會中心／李豫翰、劉毓琦 台北報導

男星蕭大陸與妻子侯怡君，長年遭蕭大陸的前女友張金鳳公開影射是小三，侯怡君不堪名譽受損提告誹謗，台北地院3號開庭，三方針對交往時間是否重疊各執一詞。蕭大陸強調是跟張金鳳分手半年以後，拍戲後期才跟侯怡君在一起，絕對沒有劈腿。但張金鳳不認，更當庭怒嗆"沒有一句是真的"。最後法官裁定三月再開庭！

藝人侯怡君俐落襯衫打扮，還刻意戴著口罩，但明星光環藏不住，在律師陪同下走進北院，後頭跟著的是丈夫蕭大陸，兩人罕見現身法院，原來是為了這件事。劇中侯怡君愛慕蕭大陸飾演的谷七郎，兩人更因戲結緣。不過，前女友卻堅持蕭大陸當時是背著她偷吃，20年後仍在節目上大講特講。

侯怡君被罵"小三"26年 蕭大陸護妻對峙舊愛（圖／民視新聞）不滿被張金鳳指涉是小三，侯怡君一狀告上法院。三人出庭，蕭大陸強調跟侯怡君是在拍戲後期才交往，已經跟張金鳳分手半年，戀情沒重疊，更反控張金鳳死纏爛打。侯怡君更說，推測蕭大陸當年就是想分手但分不掉，張金鳳聽完怒嗆，沒有一句是真的。其實，侯怡君小蕭大陸22歲，兩人愛情長跑多年，卻愛的低調。

侯怡君被罵"小三"26年 蕭大陸護妻對峙舊愛（圖／民視新聞）談起蕭大陸，侯怡君滿滿幸福泡泡，2018年她親密坐在蕭大陸腿上獻吻照大方曝光，兩人也在那一年結婚。侯怡君近年鮮少在臉書PO合照曬恩愛，兩人不畏流言蜚語愛的甜蜜，不在乎往事紛紛擾擾。

