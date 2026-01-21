侯怡君許願幫腦傷媽媽打造友善環境

侯怡君

記者戴淑芳／台北報導

侯怡君在八點檔《好運來》完美收官，創下高收視後，馬不停蹄加入除夕特別節目《民視第一發發發》主持陣容，每套禮服6位數4個月設計！讓設計師接到她電話都躲起來。

侯怡君笑說，因為拍戲關係，這次只參與主持，但兩套禮服都讓她燒腦4個月，每一套都砸下6位數訂製打造！

第一套白色長洋裝中間簍空性感滿分，「白色主持服是手工訂製，鑽石是一顆一顆黏上去，看不見的細節都是設計造型團隊的巧思」。

另外一套多層次綠色打鼓戰服，全新訂製與設計，只為了跟陽帆、阿翔、籃籃一起與民視總經理廖季方一起打鼓迎馬年，後來終於選定中國風的改良旗袍綠上衣搭配短裙，足足花費4個月以上準備，希望把最美一面帶給觀眾，也讓她以後回顧每一年表演或主持的時候，都是這麼美。

年節將屆，侯怡君提到，過年會回南投老家，享受甜蜜跟幸福的家庭生活，照顧腦傷媽媽數十年的她，除了每一年的大紅包讓媽媽看到一定笑開懷的數字，年後還規劃要把老家翻新，設計一個適合媽媽安養又好照護的環境，要把最好的都給媽媽。