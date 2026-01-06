侯怡君遭蕭大陸舊愛控當小三 露面首談官司進度

侯怡君（右起）、黃西田、葉啟田、苗可麗今出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會。高雄流行音樂中心提供



侯怡君、蕭大陸愛情長跑20年，2021年才對外宣布已結婚，但蕭大陸前女友張金鳳2021年在《新聞挖挖哇》、《命運好好玩》、《這！不是新聞》、《震震有詞》等節目時上聲稱會與蕭大陸分手，全是因為侯怡君是小三，對此侯怡君認為名譽受損提出告訴，張金鳳去年7月遭檢察官以涉犯《刑法》誹謗罪起訴，今（侯怡君）被問官司進度，她低調表示：「那個我們還在等待當中，一切就交給司法，那個小事啦！」

今（1╱6）侯怡君與黃西田、苗可麗、葉啟田出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會，被問心情是否有受官司影響時笑說：「很好啊！」還說蕭大陸5月9、10日會南下高雄當啦啦隊，「他那天有講好會跟我一起來，但是我不知道他是在現場，還是會到什麼地方」。至於他是否有安慰？她僅說：「沒有啊！我們就一切交給司法。」

低調不多談官司，但侯怡君宣傳「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會不遺餘力，她表示：「我覺得兩大天王、兩大『田仔』可以聚在一起，老闆其實花了蠻多的心思，2個人除了唱歌之外，又有戲劇上的合作歌中劇，那個內容是可以讓很多觀眾回味的，幸福福感滿滿之外還有很多笑點，很多新的東西會加進來，是老少咸宜的大秀。」

