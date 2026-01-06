侯怡君首露面回應！遭控小三上位怒告張金鳳 從從容容吐5個字

記者鄭尹翔／台北報導

侯怡君怒告張金鳳。（圖／翻攝自臉書）

演員侯怡君與製作人老公蕭大陸情牽超過 20 年，直到 2021 年才正式對外宣布結婚，未料同年卻捲入一連串感情風波。當時侯怡君因開撕電視台「小三事件」引發關注，事件延燒之下，更牽扯出蕭大陸多年前舊愛張金鳳，張金鳳多次在節目中公開指控侯怡君是「小三上位」，最終引爆法律戰，侯怡君憤而提告，檢方也依誹謗罪起訴張金鳳，對此侯怡君也輕鬆的說「我覺得是小事」。

侯怡君怒告張金鳳。（圖／記者趙于瑩攝影）

近日，侯怡君出席第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會記者會，首度公開露面回應官司相關問題。被問及目前訴訟進度，她態度低調表示：「還在等待當中，一切等待司法，我覺得小事。」語氣平靜，顯見已將風波交由法律處理。

事實上，侯怡君先前也曾透過經紀人回應，表示相關爭議皆是多年前的舊事，目前夫妻倆專注於工作拍戲，對外界紛擾並未多加理會，「一切都交給律師處理」。蕭大陸則強調，該案屬於太太與張金鳳之間的法律訴訟，自己不便多做評論，僅表示尊重司法程序。

而身為鋼琴老師的張金鳳，先前面對起訴消息也做出回應，表示會等收到起訴書、了解內容後再決定後續動作，並已委請律師處理相關法律事宜，「我相信上帝有眼睛在看著。」隨著案件進入司法程序，後續發展也持續受到外界關注。

高雄流行音樂中心公佈第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於今（115）年 5 月 9、10 日母親節檔期再現海音館，今（6）日舉行售票記者會，正式發表由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共 11 位實力派卡司，攜手打造原汁原味的秀場舞台；同時為慶祝高流與藍寶石演唱會雙雙屆滿五週年，重磅預告藍寶石大歌廳將全方位「復活」！高流不僅邀請金馬導演楊力州執導的紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》、與遠流出版合作，由金獎作者邱祖胤著作專書，記者會現場更加碼宣佈三合一超限量套裝 – 演唱會門票、專書與電影票的72折超值優惠套票回饋鐵粉，1月10日中午12 點起於ibon全面啟售！高流會員另享單購演唱會門票享95折的會員早鳥優惠，活動詳情依高流官網及官方社群公布為準。

