侯怡君、蕭大陸將出庭作證！直球對決張金鳳「小三」風波

台北地院2月3日將傳喚侯怡君、蕭大陸出庭作證。（圖／陳俊吉攝影）

70歲的資深男星蕭大陸與侯怡君愛情長跑20多年，終於在2018年結婚，是演藝圈著名的銀色夫妻。未料，在近年遭到蕭大陸前任張金鳳直指是小三，讓侯怡君憤而提告。今（13日）台北地院二度開庭審理，將在2月3日傳喚侯怡君、蕭大陸到庭作證。

2021年，張金鳳以蕭大陸的前女友身分，在節目上多次點名侯怡君介入他們的感情生活，「我當初分手，她明明是小三」、「就算我今天跟蕭大陸復合，全世界還是會講妳是小三。」讓侯怡君不堪受辱，決定訴諸法院，控告張金鳳「妨害名譽」。

據了解，台北地檢署偵辦後認定張金鳳涉誹謗罪嫌，依法提起公訴。台北地院今二度開庭審理，確認是否有證據聲請調查，對此，檢方表示，因張金鳳對「對質詰問權」有所爭執，欲聲請傳喚侯怡君、蕭大陸以證人身分到庭作證。

而在張金鳳方面，其委任律師欲聲請傳喚蔡姓、邱姓2位老友出庭，幫忙釐清當年張金鳳和蕭大陸的戀情。不過，上述證人均已失聯，因此法官要求張金鳳再具敘明2人與本案的關聯性，同時也告知，將在2月3日下午續行開庭審理，並傳喚侯怡君、蕭大陸出庭作證。

據悉，在偵查這段期間，侯怡君已經在檢察官和法院的勸說下同意調解，象徵性的求償1元，要求張金鳳公開道歉；可是張金鳳卻主張沒有和解空間，直至進入審理程序之前都不願意調解，該案確定進入司法審判，等於雙方將在2月3日正面對決。

對此，經《中國時報》詢問侯怡君本人，目前未接電話、未讀訊息。不過，侯怡君在6日出席記者會時，曾回應媒體表示「心情很好，一切交給司法。」至於張金鳳，尚未在社群平台做出回應。

