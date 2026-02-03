侯怡君、蕭大陸正面對決小三風波！ 張金鳳庭上怒轟：沒有一句是真的

侯怡君、蕭大陸出庭作證。（圖／翁靖祐攝）

男星蕭大陸過去曾和音樂老師張金鳳交往7年，蕭後續在拍攝九龍傳說時，和同戲的侯怡君交往，沒想到遭到張金鳳指控侯怡君是當時介入2人感情的小三，讓侯怡君憤而提告。台北地院今（2月3日）開庭審理，除被告張金鳳出庭外，法官也傳喚蕭大陸、侯怡君等4名證人，而在辯護律師的要求下，本次的證人詰問也以隔離訊問的方式進行。

張金鳳。（圖／翁靖祐攝）

蕭大陸證稱，自己在拍攝九龍傳說前1個月左右，就和張金鳳分手，但與侯怡君在一起是在戲劇播出以後，結束的前3周至1個月以前發生的事，兩段感情之間相差半年左右。蕭大陸解釋，會很清楚這個時間點，是因為當時製作公司有談九龍傳說的續集簽約，但因為不想和同戲的女主角有感情，才會拒絕。

廣告 廣告

檢察官詢問，張金鳳出面指控前，是否曾找過蕭大陸進行求證，蕭大陸表示，對方曾找過徵信社，但應該是沒有拍到什麼證據，否則早就公開出來。另外，蕭大陸回憶，當時兩人已經分手，但是張金鳳的東西還放在他的家中，鑰匙也沒還他，可能也是因為這樣對方才認為沒有分手。

法官追問蕭、張分手的具體時間，蕭大陸表示，應該是拍戲的前1個月左右，並稱當時不讓張金鳳來拍戲現場，因為過去她曾看到蕭與女演員的互動後，便大鬧現場，甚至還在東京街頭要給車撞。法官問蕭分手的定義時，蕭回應，當時自己心太軟，沒有馬上要她搬出去，但一般人應該都沒辦法繼續這段感情。

蕭大陸作證結束以後，張金鳳在法官的許可下發言，表示蕭大陸「沒有一句是真的」並稱九龍傳說是在1999年9月拍的，初期侯怡君還會稱她一聲大嫂，她也會幫兩人買早餐，但後續兩人交往後卻不承認，還要她去看精神科，但因為已經脫離本案，因此張金鳳的發言也被法官制止。

輪到侯怡君作證時，檢察官問雙方在交往以前，除了工作以外還有什麼樣的互動，侯怡君說，如果下班後順路的話，蕭大陸會載她。此外，侯怡君也說，過去曾聽到蕭大陸接起張金鳳的電話，並稱聽起來就是那種要分分不掉的那種內容。

張金鳳聲請她和蕭一段對話的錄音當作證據，檢察官要求對方提供完整的音檔，以便其檢視是否為完整沒有剪輯痕跡，張金鳳的律師則表示將於3日內燒錄成光碟後寄出，若證據沒有問題的話，預計下次開庭會進行證據勘驗，而下次開庭的時間則為3月11日。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

袁惟仁病逝！袁義認逃避7年「扯平了」：下輩子再當及格的父子

台人北海道機場「放鳥司機2小時」！挨轟後付3萬日圓道歉 業者不買單

袁惟仁過世！前妻陸元琪發聲「最怕聽到訊息通知聲」 離婚10年仍哭腫眼