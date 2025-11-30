侯文詠中山醫大開講 分享「整理抽屜」的人生智慧
知名作家侯文詠應邀到台中中山醫學大學，以「變成自己想望的大人」為題，發表演講，吸引近四百名中部大專院校師生到場。侯文詠從18歲就讀醫學系時的迷惘談起，回顧從麻醉科醫師走向文學創作的轉折，鼓勵青年在不確定與壓力中勇於摸索天賦。他說，人生許多選擇往往「做了才知道」，而意外的風景常在行動之後才會出現。
侯文詠周末（29日）出席中山醫大課外活動組、學生會、福智青年社及福智文教基金會主辦的活動。中山醫大醫學院院長葉兆斌說，自己年輕時閱讀《大醫院小醫師》，對書中的醫療故事記憶深刻。他也盛讚侯文詠是台灣少見兼具專業醫師背景與文學素養的作家。
講座中，侯文詠回顧18歲考上醫學系後的心境，坦言雖被視為人生勝利組，卻始終感到被期待牽引。他以「整理抽屜」比喻人生配置，包括必須完成的責任、基本生活需求，而最重要的是要在抽屜裡保留位置給「讓自己真正快樂的事」。他分享，自己當時一年看了三百多部電影，就是靠有效安排讀書時間換來的，並表示如果沒有把「快樂」放進人生的抽屜，人生只會越走越無聊。
談及臨床工作的衝擊，他說，在台大醫院麻醉科任職時，曾因無法面對病人離世而備感煎熬。直到受到電影《辛德勒的名單》啟發，決定陪伴病人「等他們哭完後再離開病房」，也開始理解病人真正放不下的是生命中的意義、關係與價值。他強調，生命是一段時間，而不是倉庫，不應只忙著累積財富、地位等標籤，而忽略與重要的人好好生活。
面對學生提問「如何與過去告別」時，他以自身與父母的告別經驗回應，坦言母親離世時來不及見最後一面，是生命中的遺憾；相較之下，與父親在加護病房的道別，即使只能說出最尋常的感謝話語，卻最能觸動人心。他認為，能好好說再見，本身就是人生的福氣。
此外，學生也提出對主流價值、叛逆與熱情消退的疑問。侯文詠回應，人生無時無刻都在與過去的自己告別，而真正能帶來改變的是「是否願意先調整自己」。他指出，熱情不是短暫的興奮，而是在經歷挫折後仍願意回到那件事上繼續努力。只要持續察覺、理解並修正自己的步伐，專注在真正重要的事情上，即使世界並不完美，也能在過程中找到前進的力量。
中山醫大課外活動組主任李健群指出，學校長期支持學生社團與外部團體合作，藉由多元交流拓展學習與視野。他表示，這次講座由福智青年社主動提案，並整合基金會資源共同促成，不但讓學生有機會與作家深度互動，也再次顯示外部合作對學生學習具有加乘效果，未來盼能以此模式推動更多跨域合作。（寇世菁報導）
