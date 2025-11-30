侯文詠中山醫大開講：別讓世界框架了你的人生抽屜

知名作家侯文詠昨（29）日受邀至台中中山醫學大學，以「變成自己想望的大人」為題發表演講，吸引近四百位中部大專院校師生到場。侯文詠從18歲就讀醫學系時的迷惘談起，回顧自己從麻醉科醫師走向文學創作的轉折，鼓勵青年在不確定與壓力中勇於摸索天賦。他指出，人生中許多選擇往往是「做了才知道」，而意外的風景常在行動之後才會出現。（如圖）

活動由中山醫大課外活動組、學生會、福智青年社及福智文教基金會共同主辦。醫學院院長葉兆斌致詞時表示，自己自年輕時便閱讀《大醫院小醫師》，對書中的醫療故事記憶深刻。他也盛讚侯文詠是台灣少見兼具專業醫師背景與文學素養的作家。

講座中，侯文詠回顧18歲考上醫學系後的心境，坦言雖被視為人生勝利組，卻始終感到被期待牽引。他以「整理抽屜」比喻人生配置，包括必須完成的責任、基本生活需求，而最重要的是要在抽屜裡保留位置給「讓自己真正快樂的事」。他分享，自己當時一年看了三百多部電影，就是靠有效安排讀書時間換來的，並表示如果沒有把「快樂」放進人生的抽屜，人生只會越走越無聊。

談及臨床工作的衝擊，他提到在台大醫院麻醉科任職時，曾因無法面對病人離世而備感煎熬。直到受到電影《辛德勒的名單》啟發，決定陪伴病人「等他們哭完後再離開病房」，也開始理解病人真正放不下的是生命中的意義、關係與價值。他強調，生命是一段時間，而不是倉庫，不應只忙著累積財富、地位等標籤，而忽略與重要的人好好生活。

中山醫大課外活動組主任李健群指出，學校長期支持學生社團與外部團體合作，藉由多元交流拓展學習與視野。他表示，這次講座由福智青年社主動提案，並整合基金會資源共同促成，不僅讓學生有機會與作家深度互動，也再次顯示外部合作對學生學習具有加乘效果，未來盼能以此模式推動更多跨域合作。