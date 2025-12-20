侯文詠心靈講座─ 讓自己變得更好

知名作家侯文詠，(12/20)登上關渡人文藝術週的心靈講座，以自己的新書《變成自己想望的大人》作為主題，而這也正是他，成長四部曲的最終章，過程中帶領讀者，走進自己的生命故事，分享如何從一位醫者，走向知名作家之路，內容涵蓋家庭互動、自我探索，現場超過200人參與，座無虛席。

作家 侯文詠：「被人家說幼稚的時候，我都覺得那是一種稱讚。」

變成自己想望的大人，或許對侯文詠來說，也正是自己人生，不斷在追求的目標。

廣告 廣告

作家 侯文詠：「因為我的心就有那一塊，還沒有變成大人的部分，那因為沒有變成大人，所以我會不斷地想像說，我還有機會變得更好。」

36歲，選擇放棄在一般人眼中，稱羨的醫師身分，走向作家之路，他認為這並不可惜，而是勇敢走在，忠於自己的道路上。

作家 侯文詠：「把醫生當好，做完住院醫師的訓練，完了以後，我想要放一件，我覺得自己覺得好玩的事情，那至於這件事情會不會成功，將來會不會有成就，不知道，那個命運會告訴我。」

在關渡人文藝術週登場的心靈講座，超過200位民眾到場，一同探索生命與自我對話的世界。

民眾 王小姐：「以前也是追著成績跑的小孩，對，所以也會一直想說，人生真的只有成績或者成就嗎，我覺得是侯老師有，讓我有這樣的不一樣的想法。」

民眾 包先生：「成為自己想要的大人，可能還有滿大的距離，但我覺得我應該會，慢慢朝這個一個(目標)，可能有些想法，朝這個方向去慢慢前進這樣子。」

人生如何活出生命價值？也許透過講座，你、我都能有所收穫。

更多 大愛新聞 報導：

周日東北季風增強 北部高溫20度

環境永續見賢思齊 跨縣市取經之旅

