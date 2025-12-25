侯昌明加碼10萬獎金寵妻！ 卻因曾雅蘭「一反應」變臉了

侯昌明（右）、曾雅蘭攜手挑戰體能運動。（好看娛樂提供）

侯昌明愛妻曾雅蘭、屈中恆愛妻Vicky及蘿莉塔、黃莉、妖嬌等人妻，在本週日最新一集的全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》以「明星媽媽組」參賽；為了鼓勵老婆，侯昌明加碼10萬元替曾雅蘭加油打氣。

侯昌明全程在場邊為老婆曾雅蘭應援，還在同為參賽者的李興文鼓動下，當場加碼鼓勵老婆10萬元完賽獎金，而「重賞之下、必有勇婦」，曾雅蘭聽聞後士氣大振，直呼：「為了10萬元我會拚的！」她一上場腎上腺素飆升，展現驚人體力全力衝刺，隨著終點越來越近，反倒是侯昌明臉色越來越緊繃，意外成為場邊眾人揶揄的笑點。

李興文（左起）、游安順、何豪傑都報名參加比賽。（好看娛樂提供）

「55＋男單組」星光熠熠，集結二度參賽的李興文、游安順、侯昌明、何豪傑、夏靖庭等實力派藝人。李興文坦言，上回未能完賽始終耿耿於懷，「回去我一直期待，能夠再回到這個場上來」，他特別加強訓練，無論體態或精神狀態都明顯升級，誓言要雪恥。

61歲夏靖庭體力驚呆眾人。（好看娛樂提供）

游安順則笑稱是被好友李興文「洗腦」才答應參賽，更放話若對方跑在自己前面「就完蛋了」。侯昌明則因老婆成功完賽，壓力瞬間爆表，直言這一關「面子絕對不能輸」，何豪傑也透露受到曾參賽的兒子激勵，決定親自下場挑戰自我；現年61歲夏靖庭一上場就成為焦點，身為該組年紀最大的選手，卻以驚人體能讓主播連連驚呼，徐展元盛讚：「夏靖庭要證明薑是老的辣！」《最強的身體》每周日晚上8點、每周日晚上12點在中華電信 MOD ／ Hami Video上線、每周二中午12點在《最強的身體》YT頻道上架。

