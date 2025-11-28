侯昌明夕陽下激吻曾雅蘭全被拍！甜蜜告白：全世界只會給妳 閃瞎眾網友

娛樂中心／蔡佩伶報導

曾雅蘭和侯昌明演藝圈中恩愛的夫妻檔，婚後育有一雙兒女，家庭生活美滿。昨（27日）侯昌明夫妻迎來結婚24週年，為此，侯昌明不只發文告白曾雅蘭，還曬出兩人在夕陽下激吻的照片，閃瞎眾多網友。

侯昌明昨（27日）發文提到他跟曾雅蘭結婚邁入第24年，感性表示一路走來總是彼此互相提醒「要緊牽對方的手」，如今兩人結婚包括相戀4年的時間，已經互相扶持28年，細數這段時間的點點滴滴，不論是一同編織夢想、生病照護或是有好事發生，一直陪在侯昌明身邊的都是曾雅蘭。

廣告 廣告

侯昌明跟曾雅蘭在夕陽下放閃親吻。（圖／翻攝自侯昌明臉書）

而侯昌明在貼文最後真摯告白妻子曾雅蘭，「我的全世界當然只會給你」，表示要繼續下一個更豐富的24年，告白之餘，侯昌明也曬出激吻曾雅蘭的甜蜜照，夕陽下兩人牽手、親吻，展現夫妻間的好感情，讓許多網友看了羨慕不已，「太讓人感到溫馨與感動了」、「永遠幸福甜蜜」。

侯昌明告白全文。（圖／翻攝自侯昌明臉書）

更多三立新聞網報導

王彩樺22歲愛女辣照連發 「中空裝露水蛇腰」前凸後翹好身材不藏了

手滑網購一棟房！「資生堂千金」公開建案圖：未來4年要拼命賺錢

春光外洩！解婕翎穿超辣登台 風一吹「小丁露出」0防護被看光

才剛籌到百萬手術費 海俊傑妻「急性肝衰竭」驚傳不敵病魔離世

