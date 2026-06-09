侯昌明認了「半退休」！首吐淡出螢光幕真實原因

藝人侯昌明和妻子曾雅蘭。（圖／中時資料照片）

藝人侯昌明近期與妻子曾雅蘭及女兒展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發，首度回應這兩年選擇「半退休」的真實心聲。

侯昌明9日在臉書發長文分享，提到和家人旅遊時，與妻子曾雅蘭注意到一位年近70歲的老太太，因行李太重、無法抬上行李架而顯得有些無助。夫妻倆交換眼神後，他立刻上前幫忙。巧合的是，老太太後來剛好坐在他隔壁，並熱情地和他們聊天。對方是一名澳洲人，丈夫已過世多年，這次特地重返日本，尋找過去和丈夫一起旅行的足跡，甚至感性地指著身旁空位說：「感覺老公就在身邊。」

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之後，老太太又因手機疑似無法連上網路、無法處理住宿問題而顯得焦慮，讓侯昌明忍不住心疼地表示：「我心疼起她，不管什麼狀況，都只能一個人面對。」看著身旁的妻女，侯昌明坦言，這趟旅程中的小插曲，讓他更加確信這兩年回歸家庭的決定是正確的。面對外界好奇他為何較少出現在螢光幕前，他也大方透露自己目前正處於「半退休狀態」，生活重心放在打球、旅遊和陪伴家人，過著能夠自由安排時間的生活。

至於網路上的酸言酸語，甚至有人反酸他早已「財富自由」，侯昌明則展現豁達態度。他強調自己明白努力工作的價值，也不避諱談論對金錢的看法，直言：「大家都知道我很愛錢，我是真的很愛錢，但還是比不上我想賦予自己人生的全部。」他感性表示，每個人對財富自由的定義不同，人生目標也沒有對錯，只希望在人生終點前不要留下遺憾，因此必須勇敢實踐現在的選擇，更有感而發地說：「有人努力賺財富，我們用力賺人生。」

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