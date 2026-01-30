侯明昊《玉茗茶骨》《逍遙》同檔對打！陳星旭《軋戲》《突然的喜歡》霸總熱戀太好嗑｜1月線上看陸劇推薦（不斷更新）
【文／曾心奕】年末有好幾部好劇接力開播，像是台灣導演執導的《狙擊蝴蝶》、《雙軌》，口碑都很不錯，還有《驕陽似我》也衝出好成績。那新的一年又有什麼陸劇推薦呢？如果喜歡懸疑劇，可以選擇《人之初》、《剝繭》，而人氣小生侯明昊將上演「自己對打自己」，《逍遙》、《玉茗茶骨》接連上線。本文也為讀者整理出12月底、1月的陸劇推薦片單。
2026年一月陸劇推薦1：《逍遙》
🍿《逍遙》線上看推薦：
開播時間：2025年12月27日
主演卡司：譚松韻、侯明昊
播出平台：WeTV、愛奇藝
更新時間：會員每日更新2集
集數：40集
《逍遙》講述少女肖瑤（譚松韻 飾）意外踏入萬妖谷，與萬妖之王紅燁（侯明昊 飾）相遇，生性灑脫、應變力極高的她，將妖界攪動得天翻地覆。紅燁見識到肖瑤不被欲念支配的純粹之心，兩人在共同應對怪案與神祕對手的過程中，逐漸建立信任並攜手前行，展開一段奇幻冒險與成長旅程。
延伸閱讀：
侯明昊《逍遙》開播亮點搶先看！首搭譚松韻上演甜虐妖人戀 趙麗穎客串反派引爆期待
2026年一月陸劇推薦2：《人之初》
🍿《人之初》線上看推薦：
開播時間：2025年12月27日
主演卡司：張若昀、馬思純、王景春
播出平台：WeTV
更新時間：會員每日更新1～2集
集數：18集
《人之初》講述孤兒高風（張若昀 飾）在尋找親生父母的過程中，意外捲入一起撞車事件，發現埋藏多年的屍骨。屍骨不僅與他的身世之謎相關，也牽扯到富家女吳飛飛（馬思純 飾）全家的祕密。在揭開層層真相的過程中，高風與吳飛飛從對抗走向合作，最終揭開二十年的謎團，兩人也找到人生的方向與意義。
2026年一月陸劇推薦3：《玉茗茶骨》
🍿《玉茗茶骨》線上看推薦：
開播時間：2025年12月29日
主演卡司：侯明昊、娜扎
播出平台：Disney+、芒果TV、愛奇藝
集數：36集
《玉茗茶骨》講述狀元郎陸江來（侯明昊 飾）上任淳安縣令後，屢破奇案，卻因牽扯舊案重傷失憶，他被茶王之女榮善寶（娜扎 飾）帶回家中，成為低階馬夫。兩人在博弈中漸生情愫，共同偵破舊案、抓拿真凶，並整頓家族、發展茶道，最終在茶園締結愛情佳話。
2026年一月陸劇推薦4：《剝繭》
🍿《剝繭》線上看推薦：
開播時間：2025年12月29日
主演卡司：羅雲熙、劉雅瑟、江奇霖
集數：21集
《剝繭》講述齊思哲（羅雲熙 飾）因一場車禍失去女友俞菲，並發現意外背後隱藏真相。為調查此事，他入職河城市公安局成為刑偵法醫，但卻被捲入一樁樁奇詭懸案。和祝青越（劉雅瑟 飾）、韓烽（江奇霖 飾）合作的過程中，齊思哲逐步揭開牽扯俞菲之死的「原鑽案」。
以上就是目前已經定檔的陸劇，後續如果有其他相關消息，將為讀者持續更新。
2026年一月陸劇推薦5：《軋戲》
🍿《軋戲》線上看推薦：
開播時間：2026年1月9日
播出平台：愛奇藝
主演卡司：陳星旭、盧昱曉
集數：28集
《軋戲》講述肖稚宇（陳星旭 飾）與胡羞（盧昱曉 飾）因參與一場民國背景的劇本殺遊戲而結識，並在現實生活中意外重逢。故事穿梭於戲中戲的錯位時空，兩人在過程中共同成長，最終擁有甜蜜愛情。
延伸閱讀：
陳星旭、盧昱曉《軋戲》是誰先動心？劇本殺虛實愛戀道盡年輕人的情感不安！播出時間出爐 五大亮點搶先看
2026年一月陸劇推薦6：《小城大事》
🍿《小城大事》線上看推薦：
開播時間：2026年1月10日
主演卡司：趙麗穎、黃曉明、陳明昊、朱媛媛
播出平台：WeTV
集數：40集
《小城大事》背景設定於1980年代初期，講述平川縣計畫設立「月海鎮」以帶動地方發展。幹部李秋萍（趙麗穎 飾）與鄭德誠（黃曉明 飾）攜手解春來（陳明昊 飾）、高雪梅（朱媛媛 飾）等人，在改革開放政策的指引下，秉持人民建城的理念。這群造城者在不依賴國家經費的情況下，成功翻轉數十萬農民的命運，寫下輝煌篇章。
延伸閱讀：
《小城大事》趙麗穎 X 黃曉明「毀容式」演技對決：全素顏暴雨搶險、減重15公斤挑戰草根幽默！2026 1月必看神劇！
2026年一月陸劇推薦7：《秋雪漫過的冬天》
🍿《秋雪漫過的冬天》線上看推薦：
開播時間：2026年1月10日
主演卡司：趙又廷、張子楓
集數：28集
《秋雪漫過的冬天》講述周遇安（張子楓 飾）因出身貧寒且需替父還債，意外與家庭、事業皆陷困境的姜家齊（趙又廷 飾）產生交集。儘管雙方關係從誤解展開，但在相處過程中，周遇安逐漸察覺姜家齊溫暖的一面，最終兩人也在逆境中彼此治癒，走出人生陰霾。
延伸閱讀：
趙又廷《秋雪漫過的冬天》新開播 翻拍IU、李善均神級韓劇《我的大叔》 能否超越原版？劇情亮點一次看
2026年一月陸劇推薦8：《御賜小仵作2》
🍿《御賜小仵作2》線上看推薦：
開播時間：2026年1月15日
主演卡司：王子奇、蘇曉彤、楊廷東、趙堯珂
播出平台：WeTV
集數：28集
《御賜小仵作2》背景設定於唐朝中晚期，講述御賜仵作楚楚（蘇曉彤 飾）與蕭瑾瑜（王子奇 飾）再度攜手，和景翊（楊廷東 飾）、冷月（趙堯珂 飾）一同針對長安與西南邊境交州發生的多起案中案，展開深入調查。他們將以智慧和勇氣，守護大唐西南邊境。
延伸閱讀：
《御賜小仵作 2》開播時間出爐 劇情搶先看！黑馬神劇全員回歸 蘇曉彤重現古代法醫辦案技巧｜播出平台、集數一次看
2026年一月陸劇推薦9：《突然的喜歡》
🍿《突然的喜歡》線上看推薦：
開播時間：2026年1月22日
播出平台：WeTV
主演卡司：陳星旭、王玉雯
集數：28集
《突然的喜歡》講述主播林歡兒（王玉雯 飾）意外穿越進一部古早言情小說，系統要求她成功攻略男主，才可以回到現實。但當她必須離開書中世界時，卻發現自己竟然捨不得離開。
延伸閱讀：
《突然的喜歡》霸總劇還能這樣拍？陳星旭、王玉雯「攻略者反被攻略」顛覆套路｜播出時間、集數搶先看
2026年一月陸劇推薦10：《太平年》
🍿《太平年》線上看推薦：
開播時間：2026年1月23日
主演卡司：白宇、周雨彤
播出平台：WeTV、愛奇藝、芒果TV
更新時間：會員每日更新1至3集
集數：48集
《太平年》講述公元941年，吳越王室局勢動盪，王弟錢弘俶（白宇 飾）北上汴梁，親歷契丹進犯與中原破碎的慘狀，並在危難中與郭榮及趙匡胤結下情誼。回到吳越後，錢弘俶收起散漫個性，整頓朝綱並肩負起國主重任。
隨著趙匡胤建立北宋並開啟統一戰爭，錢弘俶面臨家國存亡的抉擇。最終，在歷史大勢與黎民福祉的考量下，趙匡胤與錢弘俶摒棄武力衝突，於公元978年達成「納土歸宋」的和平協議，共同完成歷史創舉。
