侯明昊《逍遙》《玉茗茶骨》接力開播！張若昀《人之初》懸疑感炸裂｜1月線上看陸劇推薦（不斷更新）

1月陸劇線上看推薦。（圖／玉茗茶骨、逍遙、人之初官方微博）

【文／曾心奕】年末有好幾部好劇接力開播，像是台灣導演執導的《狙擊蝴蝶》、《雙軌》，口碑都很不錯，還有《驕陽似我》也衝出好成績。那新的一年又有什麼陸劇推薦呢？如果喜歡懸疑劇，可以選擇《人之初》、《剝繭》，而人氣小生侯明昊將上演「自己對打自己」，《逍遙》、《玉茗茶骨》接連上線。本文也為讀者整理出12月底、1月的陸劇推薦片單。

2026年一月陸劇推薦1：《逍遙》

譚松韻與侯明昊上演跨種族戀情。圖／逍遙官方微博

🍿《逍遙》線上看推薦：

開播時間：2025年12月27日

主演卡司：譚松韻、侯明昊

播出平台：WeTV、愛奇藝

更新時間：會員每日更新2集

集數：40集

《逍遙》講述少女肖瑤（譚松韻 飾）意外踏入萬妖谷，與萬妖之王紅燁（侯明昊 飾）相遇，生性灑脫、應變力極高的她，將妖界攪動得天翻地覆。紅燁見識到肖瑤不被欲念支配的純粹之心，兩人在共同應對怪案與神祕對手的過程中，逐漸建立信任並攜手前行，展開一段奇幻冒險與成長旅程。

延伸閱讀：

侯明昊《逍遙》開播亮點搶先看！首搭譚松韻上演甜虐妖人戀 趙麗穎客串反派引爆期待

廣告 廣告

2026年一月陸劇推薦2：《人之初》

《人之初》劇情相當燒腦。圖／WeTV FB

🍿《人之初》線上看推薦：

開播時間：2025年12月27日

主演卡司：張若昀、馬思純、王景春

播出平台：WeTV

更新時間：會員每日更新1～2集

集數：18集

《人之初》講述孤兒高風（張若昀 飾）在尋找親生父母的過程中，意外捲入一起撞車事件，發現埋藏多年的屍骨。屍骨不僅與他的身世之謎相關，也牽扯到富家女吳飛飛（馬思純 飾）全家的祕密。在揭開層層真相的過程中，高風與吳飛飛從對抗走向合作，最終揭開二十年的謎團，兩人也找到人生的方向與意義。

2026年一月陸劇推薦3：《玉茗茶骨》

🍿《玉茗茶骨》線上看推薦：

開播時間：2025年12月29日

主演卡司：侯明昊、娜扎

播出平台：Disney+、芒果TV、愛奇藝

集數：36集

《玉茗茶骨》講述狀元郎陸江來（侯明昊 飾）上任淳安縣令後，屢破奇案，卻因牽扯舊案重傷失憶，他被茶王之女榮善寶（娜扎 飾）帶回家中，成為低階馬夫。兩人在博弈中漸生情愫，共同偵破舊案、抓拿真凶，並整頓家族、發展茶道，最終在茶園締結愛情佳話。

2026年一月陸劇推薦4：《剝繭》

《剝繭》由羅雲熙、劉雅瑟、江奇霖主演。圖／Youku FB

🍿《剝繭》線上看推薦：

開播時間：2025年12月29日

主演卡司：羅雲熙、劉雅瑟、江奇霖

集數：21集

《剝繭》講述齊思哲（羅雲熙 飾）因一場車禍失去女友俞菲，並發現意外背後隱藏真相。為調查此事，他入職河城市公安局成為刑偵法醫，但卻被捲入一樁樁奇詭懸案。和祝青越（劉雅瑟 飾）、韓烽（江奇霖 飾）合作的過程中，齊思哲逐步揭開牽扯俞菲之死的「原鑽案」。

以上就是目前已經定檔的陸劇，後續如果有其他相關消息，將為讀者持續更新。