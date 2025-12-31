侯明昊《逍遙》《玉茗茶骨》接力開播！張若昀《人之初》懸疑感炸裂｜1月線上看陸劇推薦（不斷更新）
【文／曾心奕】年末有好幾部好劇接力開播，像是台灣導演執導的《狙擊蝴蝶》、《雙軌》，口碑都很不錯，還有《驕陽似我》也衝出好成績。那新的一年又有什麼陸劇推薦呢？如果喜歡懸疑劇，可以選擇《人之初》、《剝繭》，而人氣小生侯明昊將上演「自己對打自己」，《逍遙》、《玉茗茶骨》接連上線。本文也為讀者整理出12月底、1月的陸劇推薦片單。
2026年一月陸劇推薦1：《逍遙》
🍿《逍遙》線上看推薦：
開播時間：2025年12月27日
主演卡司：譚松韻、侯明昊
播出平台：WeTV、愛奇藝
更新時間：會員每日更新2集
集數：40集
《逍遙》講述少女肖瑤（譚松韻 飾）意外踏入萬妖谷，與萬妖之王紅燁（侯明昊 飾）相遇，生性灑脫、應變力極高的她，將妖界攪動得天翻地覆。紅燁見識到肖瑤不被欲念支配的純粹之心，兩人在共同應對怪案與神祕對手的過程中，逐漸建立信任並攜手前行，展開一段奇幻冒險與成長旅程。
延伸閱讀：
侯明昊《逍遙》開播亮點搶先看！首搭譚松韻上演甜虐妖人戀 趙麗穎客串反派引爆期待
2026年一月陸劇推薦2：《人之初》
🍿《人之初》線上看推薦：
開播時間：2025年12月27日
主演卡司：張若昀、馬思純、王景春
播出平台：WeTV
更新時間：會員每日更新1～2集
集數：18集
《人之初》講述孤兒高風（張若昀 飾）在尋找親生父母的過程中，意外捲入一起撞車事件，發現埋藏多年的屍骨。屍骨不僅與他的身世之謎相關，也牽扯到富家女吳飛飛（馬思純 飾）全家的祕密。在揭開層層真相的過程中，高風與吳飛飛從對抗走向合作，最終揭開二十年的謎團，兩人也找到人生的方向與意義。
2026年一月陸劇推薦3：《玉茗茶骨》
🍿《玉茗茶骨》線上看推薦：
開播時間：2025年12月29日
主演卡司：侯明昊、娜扎
播出平台：Disney+、芒果TV、愛奇藝
集數：36集
《玉茗茶骨》講述狀元郎陸江來（侯明昊 飾）上任淳安縣令後，屢破奇案，卻因牽扯舊案重傷失憶，他被茶王之女榮善寶（娜扎 飾）帶回家中，成為低階馬夫。兩人在博弈中漸生情愫，共同偵破舊案、抓拿真凶，並整頓家族、發展茶道，最終在茶園締結愛情佳話。
2026年一月陸劇推薦4：《剝繭》
🍿《剝繭》線上看推薦：
開播時間：2025年12月29日
主演卡司：羅雲熙、劉雅瑟、江奇霖
集數：21集
《剝繭》講述齊思哲（羅雲熙 飾）因一場車禍失去女友俞菲，並發現意外背後隱藏真相。為調查此事，他入職河城市公安局成為刑偵法醫，但卻被捲入一樁樁奇詭懸案。和祝青越（劉雅瑟 飾）、韓烽（江奇霖 飾）合作的過程中，齊思哲逐步揭開牽扯俞菲之死的「原鑽案」。
以上就是目前已經定檔的陸劇，後續如果有其他相關消息，將為讀者持續更新。
其他人也在看
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 19
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 10
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 99
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 20
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 15 小時前 ・ 9
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
八點檔女星遇丈夫離世、女兒離家出走 身心狀態崩潰
八點檔女星遇丈夫離世、女兒離家出走 身心狀態崩潰EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 4
《驕陽似我》成年底現偶熱度神話 宋威龍英雄救美趙今麥！卻慘遭吐槽：降智
宋威龍與趙今麥主演的《驕陽似我》開播就受矚目，為平台年底帶來現偶（現代時裝偶像劇）「熱度神話」，相關話題頻頻衝上微博熱搜。不過網友也挖出一些情節太過浪漫、不切實際，吐槽讓人很出戲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 67
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前 ・ 10
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫
韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。刮痧按摩： 伸展後會利用按摩...styletc ・ 21 小時前 ・ 4
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡 「真實身分」曝光
資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。如今乾兒子真實身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 7
曹西平猝逝！「嫂嫂」龍千玉悲痛揭他生前談話：真的無法接受
曹西平29日於家人猝逝，享壽66歲，消息一出讓不少台灣民眾相當感傷，因為前天他才發文回憶921地震，還對即將到來的跨年活動感到憂心，沒想到再來卻是猝逝的消息問世，而台語歌后龍千玉是曹西平哥哥曹南平的前妻，即使已經離婚但兩人仍保持好關係，讓大家封曹西平為「最強小叔」，甚至兩人交情好到，龍千玉被曹西平視為「唯一親人」，對於曹西平的過世，龍千玉也悲痛發聲。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 103