侯明昊一拍吻戲就笑場！ 激吻古力娜扎圓房差點變武打片

侯明昊、古力娜扎主演的古裝劇《玉茗茶骨》，由《延禧攻略》總製作人于正操刀，近日迎來大結局。劇中侯明昊接連上演吃醋名場面，高甜圓房戲更將劇情推向高潮，女尊男卑的性別反轉敘事打破古裝劇既有套路，成為近期討論度極高的作品之一。

最受矚目的焦點，落在侯明昊飾演的男主角「陸江來」身上。角色原是前途無量的年輕狀元，卻在追查案件過程中，被捲入一樁殺妻舊案，遭人設局陷害。在命懸一線之際，陸江來被茶王之女、榮府繼承人「榮善寶」（古力娜扎 飾）所救，卻因失憶被迫留在榮府，也因此踏入暗流湧動的家族權鬥核心。歷經榮府選婿修羅場後，他逐漸愛上霸氣又理智的大小姐榮善寶。

隨著劇情推進，陸江來逐步展現出「醋王」屬性。面對榮善寶與其他男子互動時，他綠茶小狐狸般的陰陽怪氣與極致佔有欲被網友瘋傳，尤其在情敵「晏白樓」（趙弈欽 飾）提出要帶榮善寶「亡命天涯」後，陸江來不斷揪著這四個字反覆念叨，酸味幾乎溢出螢幕的模樣，被戲稱為「天選妒夫」。

古力娜扎爆料侯明昊一拍吻戲就笑場（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

侯明昊從《大夢歸離》、《淮水竹亭》、《入青雲》、《逍遙》到《玉茗茶骨》，一連接演多部古裝劇。他表示：「其實我也沒有刻意要以古裝劇為主，但就是剛好遇到很信任我的劇組，拍的都是古裝劇，可能我跟橫店之間有著神奇的宿命吧！但有機會我還是會試著逃離橫店，演出更多不同類型的作品。」曾看過自己的工作表，一年365天有335天都在劇組裡，甚至在橫店組了摩托車隊，在忙碌拍攝生活中為自己創造片刻的小確幸。

《玉茗茶骨》女主角古力娜扎談到與侯明昊的拍戲過程時表示：「我們本來就認識，所以在現場也沒有尷尬期，拍起戲來很有默契。他撒嬌、軟萌的樣子很適合角色，也讓人心動，不過他只要一拍吻戲就會笑場，特別害羞，我當下只想著要趕快拍完，就直接跟他說『不准笑！』，因為我知道他一笑就停不下來。」

《玉茗茶骨》男女主角的情感戲在第28至30集迎來高潮，兩人上演性張力噴發的激吻圓房戲。然而圓房過後，陸江來隔日醒來卻發現榮善寶仍準備按計畫與晏白樓完婚，瞬間情緒崩潰，卑微又脆弱的模樣讓網友笑稱「眼淚是男人最好的嫁妝」。

侯明昊也憑藉精準切換斯文溫潤與為愛瘋狂的演技，成功抓住觀眾目光。拍攝激吻圓房戲前，侯明昊與古力娜扎反覆排練走位，因為必須邊走邊接吻、同時相擁纏綿，最後再一同倒向床榻，動作銜接難度頗高，也十分考驗默契。差點重心不穩的古力娜扎忍不住笑說：「要不我們拍打戲吧！導演」，逗樂現場眾人。

《玉茗茶骨》全集已於愛奇藝國際版上架。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導