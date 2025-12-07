「侯明昊出生了」登熱搜 粉絲塞滿門口「人被工作人員拔出來」

侯明昊人氣高，所到之處充滿粉絲。翻攝侯明昊、齊齊哈哈市萍萍微博

中國大陸演員侯明昊近日因熱搜話題「侯明昊出生了」引發討論，該標題因語義誇張被質疑為苦難娛樂化。爭議的實質源於侯明昊在機場遭遇的極度擁堵。有粉絲直擊現場描述，由於大量粉絲聚集塞滿了通道門口，侯明昊在混亂中甚至需要工作人員將人從擁擠的人群中「拔出來」，才得以勉強通行。此次混亂導致他的行程延誤五分鐘，險些錯過原定航班，再度暴露了藝人公共行程中安全與秩序管理的巨大隱患。

「侯明昊出生了」的熱搜標題，被網友解讀為戲謔藝人從擁堵人潮中「死裡逃生」或驚險趕上飛機，猶如「重生」一般。現場畫面曝光，粉絲人牆完全堵塞通道，藝人需被「硬拉出來」的緊張情境，與輕鬆的熱搜標題形成強烈反差。

據悉，藝人侯明昊因粉絲接送機擁堵而導致行程延誤已非首次。本次狀況再次將其團隊在面對公共場合人流管理方面的資源不足與專業性缺失推上風口浪尖。現場人流的失控狀況，證明團隊未能有效預估風險或配置足夠的安保人員來維持秩序。另外，粉絲應理智追星的話題也再度引起重視。



