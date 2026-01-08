侯明昊吻戲拍到發暈 呆問譚松韻「親上面還下面」

譚松韻、侯明昊主演的古裝奇幻仙俠劇《逍遙》，在大結局前劇情甜虐交加、不停反轉。不過，在兩人重逢的吻戲中，發生一件有趣的小插曲，侯明昊在正式開拍前突然一臉認真地問：「不好意思，我剛彩排時是親上面還下面？」呆萌的提問逗笑譚松韻，她乾脆用手代替嘴唇示範一次給他看，兩人瞬間沉浸在自己的世界裡反覆討論細節。

譚松韻（右）與侯明昊浪漫之吻（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《逍遙》以人族與妖族圍繞「玉醴神泉」所引發的紛爭為主線，描述生性灑脫的人族少女「肖瑤」（譚松韻 飾）誤入神秘的萬妖谷，意外攪動妖界局勢，並與萬妖之王「紅燁」（侯明昊 飾）捲入一連串奇異案件。歷經世事的紅燁對人族充滿戒備，卻在與心性純粹的肖瑤相處過程中再度被動搖，兩人前世今生的羈絆，也讓他們無法輕易割捨彼此。

肖遙得知能透過光陰倒轉的法陣，採回紅燁原神的一滴淚晶，藉此恢復他的靈力後，義無反顧地嘗試，意外回到自己的前世，以寧安公主身分，與年輕時的紅燁重新相識，度過短暫的甜蜜時光。

侯明昊大婚之日遭譚松韻竟持刀刺殺血濺喜堂（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

未料，寧安公主的父皇設局假意和親，真實目的是要她殺掉紅燁，寧安因遭傀儡術控制，持刀刺向他並含淚說出「不曾愛過」的絕情話語，目睹紅燁消失於世上後，她崩潰趴地哭喊，成為全劇最令人揪心的一幕。

在知曉兩人之間的前世經歷並取得淚晶後，她成功返回今生，獻吻助紅燁找回靈力，兩人隨後在萬妖谷舉行婚禮，彌補前世的缺憾。她握著紅燁的手，深情說出「從此我們長相廝守，永不分離」，大虐之後迎來大甜，讓觀眾集體從心碎模式切換到戀愛暴擊。

譚松韻飾演人族少女「肖瑤」（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

而在拍攝大婚離別的虐心戲前，譚松韻獨自坐在地上反覆翻閱劇本、醞釀情緒，她必須在冷漠與悲傷之間來回轉換，但因過度投入情感，拍攝過程中一度主動喊停，落淚坦言「我有點難受」，收工後情緒仍久久無法抽離。

譚松韻也將這場戲選為最令她印象深刻的一場：「當時我們兩人都無法自由行動，眼裡含著淚，隔得又很遠，其實很難看清楚彼此，但是我能感受到我們之間情感的流動很真實，對我來說是特別珍貴的經驗。」

侯明昊（左）與譚松韻克服重重難關，重新舉辦正式婚禮撒糖（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

侯明昊也分享相同感受，「不管拍任何戲，或是現場干擾再多，不管鏡頭是在拍松韻或拍我，我們彼此都會默默站在鏡頭外等著對方，應該說是一種守護的感覺吧！讓我有很強的依靠感，這也是整個拍攝過程中，我印象最深刻的部分。」

《逍遙》正於愛奇藝國際站全集熱播中。

