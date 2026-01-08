侯明昊吻戲拍到發暈「呆萌問親上面還下面」 譚松韻動手示範超閃

侯明昊（左）與譚松韻克服重重難關，重新舉辦正式婚禮。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

由譚松韻、侯明昊領銜主演的古裝奇幻仙俠劇《逍遙》，在大結局前劇情甜虐交加不停反轉，譚松韻兩度透過光陰倒轉法陣，逐步揭開她跟侯明昊之間橫跨前世與今生的宿命糾葛，生死、誤會與深情層層交織，為最終章鋪陳出情緒張力十足的關鍵伏筆。

《逍遙》以人族與妖族圍繞「玉醴神泉」所引發的紛爭為主線，描述生性灑脫的人族少女「肖瑤」（譚松韻 飾）誤入神秘的萬妖谷，意外攪動妖界局勢，並與萬妖之王「紅燁」（侯明昊 飾）捲入一連串奇異案件。兩人前世今生的羈絆，更讓他們無法輕易割捨彼此。

肖遙得知能用光陰倒轉的法陣，採回紅燁原神的一滴淚晶，藉此恢復他的靈力後，義無反顧地嘗試，意外地回到她的前世，以寧安公主身分，和年輕時的紅燁重新相識，度過短暫的甜蜜時光。未料，得知寧安公主悔婚的原因，是被父皇設局，真實目的是讓她殺掉紅燁，寧安因被傀儡術控制，持刀刺向他並含淚說出「不曾愛過」的絕情話語，目睹紅燁消失於世上後，她崩潰趴地哭喊，成為全劇最令人揪心的一幕。

知曉兩人之間的前世經歷並取得淚晶後，她成功返回今生，獻吻助紅燁找回靈力，兩人隨後在萬妖谷舉行婚禮，彌補前世的缺憾，她握著紅燁的手深情說出「從此我們長相廝守，永不分離」，大虐後大甜，讓觀眾集體從心碎模式切換到戀愛暴擊。

而在拍攝大婚離別的虐心戲前，譚松韻獨自坐在地上反覆翻閱劇本、醞釀情緒，她必須在冷漠跟悲傷之間來回轉換，但由於過度投入情感，拍攝過程中她一度主動喊停，落淚坦言「我有點難受」，收工後情緒仍久久無法抽離。

譚松韻也把這場戲選為最令她印象深刻的一場戲，她說：「當時我們兩人都無法自由行動，眼裡含著淚，隔得又很遠，其實很難看清楚彼此，但是我能感受到我們之間情感的流動很真實，對我來說是特別珍貴的經驗。」

侯明昊也分享同樣的感受，他說：「不管拍任何戲或是現場干擾再多，不管鏡頭是在拍松韻或拍我，我們彼此都會默默站在鏡頭外等著對方，應該說是守護的感覺吧！讓我有很強的依靠感，這也是整個拍攝過程中，我印象最深刻的部分。」

肖遙回到今生與紅燁重逢的吻戲，侯明昊在正式開拍前突然一臉認真地問，「不好意思，我剛彩排時是親上面還下面？」呆萌的發問逗笑譚松韻，她乾脆用手代替嘴唇示範一次給他看，幫他確認位子找回感覺，兩人瞬間沉浸在自己的世界裡反覆討論細節。《逍遙》愛奇藝國際站全集熱播中。

