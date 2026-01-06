侯明昊新戲自己打自己！《逍遙》、《玉茗茶骨》該追哪部？劇情、評價、演員一次看

【文／徐瑞安】近期兩檔話題陸劇《逍遙》、《玉茗茶骨》都是由侯明昊主演，同檔期上演自己打自己，讓粉絲直呼不知道究竟該追哪一部？《逍遙》由侯明昊搭擋譚松韻，上演仙俠世界中的人妖轉世愛戀；而《玉茗茶骨》，則找來娜扎扮演茶王之女，與侯明昊飾演的落難狀元攜手辦案，兩部劇各有不同魅力，以下就來帶大家一起看看究竟哪部更值得追！

侯明昊新戲《逍遙》看點

🍿《逍遙》線上看推薦：

開播時間：2025年12月27日

播出平台：愛奇藝

主演卡司：譚松韻、侯明昊

集數：40集

古裝仙俠劇《逍遙》故事圍繞人族與妖族的愛恨與對立展開，人族少女肖瑤（譚松韻 飾），意外誤入萬妖谷，與萬妖之王紅燁（侯明昊 飾）產生交集。

紅燁曾被人族愛人「寧安」背叛與封印，又遇上與寧安長相一模一樣的肖瑤，竟再次墜入愛河，設定帶有仙俠劇常見的「三生三世、轉世愛戀」等元素，但《逍遙》中兩位主角演技在線，譚松韻自然靈動，侯明昊這次飾演的紅燁雖是妖王，卻生性溫柔，讓劇迷看著看著就忍不住為兩人的愛情感到心動。

值得一提的是，本劇由趙麗穎擔任監製，並驚喜客串反派「碎夢仙君」，角色從守護蒼生到逐步黑化，為劇情增添不少張力，也讓人妖衝突的世界觀更具重量。整體而言，《逍遙》雖未跳脫仙俠劇傳統框架，但節奏穩定、演技在線，仍值得一看。

侯明昊新戲《玉茗茶骨》看點

🍿《玉茗茶骨》線上看推薦：

開播時間：2025年12月29日

播出平台：愛奇藝、Disney+

主演卡司：侯明昊、娜扎

集數：36集

《玉茗茶骨》一開播就展現強烈爽感節奏，被不少觀眾視為黑馬之作。故事講述年輕狀元郎陸江來擔任知縣屢破奇案，卻因為剛正不阿而被陷害落難，重傷失憶的他被茶王之女、榮家繼承人榮善寶所救，被帶回榮家成為低階的馬夫。為躲避追殺，陸江來將錯就錯、暫時隱忍，卻也因此被捲入榮家招贅風波與家族角力。

《玉茗茶骨》節奏明快、懸疑感十足，結合商戰、辦案等元素，狗血爽度不輸短劇，且本劇最大亮點在於「男女雙強」設定。

表面柔弱的馬夫，其實工於心計，看似裝可憐，其實藏著一堆陰謀手段，簡直是男版魏瓔珞；而榮善寶則是事業至上的大女主，第一集發現未婚夫人品低劣，果斷出手整治，被親弟弟背叛陷害，就連賞三巴掌處置，殺伐果斷，娜扎明顯演技突破以往，與侯明昊一剛一柔，攜手搞宅鬥、搞事業，讓兩人這次的合作收穫許多好評。

《逍遙》與《玉茗茶骨》兩部劇各有魅力，喜愛仙俠世界觀、轉世愛戀等設定的觀眾肯定會被《逍遙》吸引，而《玉茗茶骨》則是爽點密集，男女主角雙強攜手合作一路高潮迭起不拖戲，追起來刺激解壓。

而侯明昊一邊是溫柔妖王，另一邊則是腹黑狀元，展現截然不同的角色魅力，就看哪一種更對你的口味囉。