侯明昊根本是「男版魏瓔珞」 主動獻上賣身契給古力娜扎

侯明昊、古力娜扎領銜主演的古裝權謀愛情劇《玉茗茶骨》開播後聲量迅速攀升，女尊結構結合雄競修羅場、密集反轉節奏，讓劇情一路高能。其中，侯明昊飾演的男主角以「能屈能伸」的人設脫穎而出，從狀元郎跌落為馬夫，再踏入招贅戰場步步翻盤，高端示弱與腹黑謀略並存，被形容為「男版魏瓔珞」，成為全劇最大看點。

《玉茗茶骨》由《延禧攻略》總製作人于正打造，以茶道、宅鬥與探案為主軸，揉合復仇、家產爭奪與情感拉鋸，節奏明快、爽點密集。侯明昊飾演的「陸江來」原是前途無量的年輕狀元，卻在追查案件時被捲入殺妻舊案，遭人設局陷害，從官場新星瞬間成為被追殺的對象。

命懸一線之際，他被茶王之女、榮府繼承人「榮善寶」（古力娜扎 飾）所救，卻因失憶留在榮府，從狀元郎淪為馬夫，踏入暗潮洶湧的家族權鬥。他在比武招親、家族博弈中屢遭暗算，卻總能在最狼狽的時刻立功替榮善寶擋災，每一次受傷都成為後續翻盤的伏筆，也逐步牽動她的情感。

懂得示弱、借勢反擊的陸江來，甚至主動獻上賣身契，跪地宣示：「我不是榮家的，我是大小姐的。」奶狗忠犬與腹黑謀士並存的反差設定，讓角色辨識度大增。侯明昊坦言，正是角色前後反差與劇情爽感，讓他看完劇本立刻點頭接演，「從狀元到馬夫、再到女婿候選人，恢復身分後重回巡案，那種翻轉很痛快。我最難忘的是第一次在公堂拍響驚堂木，那一刻我自己都起雞皮疙瘩。」

古力娜扎飾演的榮善寶則是冷靜清醒的事業型大女主，不只是名門千金，更是撐起家族與茶業的核心人物。她行事果決，把婚姻視為權力與資源配置的一環，公開招贅引爆七位男性角色的角力，讓選婿修羅場張力十足。娜扎透露，角色台詞量龐大，起初壓力不小，但于正不時給予鼓勵，讓她逐漸建立信心，也練就一次完整背完長段台詞的硬實力，獲得劇組一致佩服。

隨著劇情推進至第10集，情感線迎來高峰。選婿儀式上，榮善寶原本傾向陸江來，卻因家業被握把柄，不得不選擇楊鼎臣為婿。無法接受的陸江來直球告白：「我不願與妳為友，我想娶妳為妻。」情感張力全面爆發。隨後的同床戲碼，更將兩人從試探、利用推向無法忽視的心動，也為後續走向埋下關鍵伏筆。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐