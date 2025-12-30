侯明昊當「綠茶男」心機狂撩古力娜扎！脫衣大秀胸肌

新生代男神侯明昊笑說在《玉茗茶骨》扮「綠茶男」。（Disney＋提供）

古力娜扎、侯明昊主演權謀愛情喜劇《玉茗茶骨》，一開播就有千萬播放量，2人在首映儀式上被封為「茶男爽女」，話題不斷。侯明昊重現劇中「獻上賣身契」的逗趣劇情，對古力娜扎深情喊話「我不是榮家的，我是大小姐的」，還有經典台詞：「大小姐想同我做的夫妻、是一夜、還是一月、還是一世」，被其他演員虧是「綠茶男」，他機靈回應「我很茶，但我的茶只對她一人」，讓全場尖叫不斷。

古力娜扎飾演茶王之女榮善寶，開局就迎來全劇第一個高潮「公開招親」，只見各家族的名門公子都垂涎於榮家富可敵國的茶葉家產，以及榮善寶的絕美容顏，展開一女對戰七男的雄競格局。除了侯明昊，還有劉擎、陳若軒、馬聞遠、趙弈欽等演員，每一位都是男神外表，讓古力娜扎也忍不住直呼「每個男生都很Strong」，並嬌羞喊話「他們每天都泡在健身房，身材都很好，大家可以期待」。

廣告 廣告

《玉茗茶骨》第一個高潮「公開招親」，展開一女對戰七男的雄競格局。（Disney＋提供）

文武雙全的年輕狀元陸江來（侯明昊 飾），上任縣令後屢破奇案招嫉妒。（Disney＋提供）

侯明昊在比武招親過程不慎受傷，而他為了療傷脫下衣服，展現壯碩的肩線、胸肌，讓觀眾大飽眼福。侯明昊精彩的演出也讓總製作人于正打包票，接下來絕對會成為一線巨星，「我來了，他就火了，等著吧！演員演戲適配度第一，陸江來會閃瞎你的」。

「初代瓊瑤女郎」劉雪華也在劇中驚喜特別演出榮家的大長老「榮老夫人」，每次主持家族會議時，不僅決定未來走向，更嚴格把關每一位前來招親的望族子弟，並霸氣喊話「明年想要我榮家的珍貴茶種，就得選出族中最優秀的子弟」，展現演技魅力。

更多中時新聞網報導

腳是第二顆心臟 柳宗廷助找回行動力

NBA》浪花重聚 柯瑞穿湯普生球鞋致意

蔡依林進駐大巨蛋平安夜拚彩排