侯明昊賣慘被封「男版魏瓔珞」 古力娜扎主動爬上床驚呆導演

侯明昊（左）與古力娜扎在《玉茗茶骨》中同床共枕。iQIYI提供



侯明昊、古力娜扎主演的古裝愛情劇《玉茗茶骨》開播後話題不斷，一場同床親密戲他全程嘴角壓不住，古力娜扎則笑說：「要來非禮你了！」隨後在床上躺好的她還加碼提議要自己把鞋子踢掉，讓導演忍不住笑說：「妳也太主動了吧！」

《玉茗茶骨》以茶道、宅鬥與探案為主軸，融合復仇、家產爭奪與情感拉扯，整體節奏明快。侯明昊飾演的年輕狀元「陸江來」在命懸一線之際，被古力娜扎飾演的茶王之女、榮府繼承人「榮善寶」所救，懂得示弱賣慘的他甚至跪地宣示：「我不是榮家的，我是大小姐的。」被形容是「男版魏瓔珞」。

談到接演契機，侯明昊說：「我在看過劇本後馬上就答應演出了，因為劇情實在太出色，我的角色前後反差大，從狀元成了馬夫又變僕人再到女婿候選人之一，恢復記憶後又變回充滿野心的巡案，演起來很痛快有爽感，我印象最深刻的一場戲是陸江來重新找回身分後，在公堂上第1次拍響驚堂木那一瞬間，演出時我自己也渾身起雞皮疙瘩。」

侯明昊（左）與古力娜扎在《玉茗茶骨》中愛情逐漸發芽。iQIYI提供

而古力娜扎則透露剛開始摸索角色時壓力很大，坦言因台詞真的非常多，每次看到于正發來的拍攝精采片段後，第一個念頭常是「得趕快再背台詞了」，她能把一段長達3頁的台詞1字不漏地完整說出，侯明昊也認證早上妝髮時常聽到她不停背台詞。

劇中，侯明昊跟古力娜扎的關係並非單純甜寵，而是從互相利用、彼此試探，到一次次對峙後逐漸動心，第10集後迎來另一波高潮，選婿儀式上，她被迫選擇劉擎飾演的「楊鼎臣」為婿，無法接受的侯明昊告白：「我不願與妳為友，大小姐我想娶妳為妻。」動搖的她還直搗他房間提出過夜要求，主動拉起他的手同床共枕並獻上深情一吻，讓他羞問：「小姐說要同我做的夫妻是做一夜？做一月？還是做一世的？」把 2人的情感張力推至高點，《玉茗茶骨》正於愛奇藝國際站熱播中。

