侯明昊霸氣全開在妖王賽道殺瘋了！糾纏譚松韻三世情緣

《逍遙》譚松韻（右）誤闖萬妖谷喚醒萬妖之王侯明昊。（iQIYI提供）

由譚松韻、侯明昊領銜主演的奇幻仙俠劇《逍遙》，首播便引發討論，她飾演生性灑脫的人族少女「肖瑤」，誤入神秘的萬妖谷，緩醒萬妖之王「紅燁」（侯明昊飾），兩人之間有三世情緣，更讓他們無法輕易割捨彼此。

譚松韻劇中一人分飾2角，分別是靈動俏皮的肖瑤，以及前世背負家國責任的寧安公主，角色橫跨前世與今生，成為她的全新挑戰。第一次接拍仙俠題材的她透露，劇中有不少特效，拍攝時必須發揮自己的想像力，對她來說在無實物表演不難，但要保持在角色情緒裡是最難的，她笑說：「一開始看到侯明昊展現瞬移法術時，我都會忍不住想笑場。」

侯明昊飾演萬妖之王「紅燁」。（iQIYI提供）

她表示，肖瑤這個角色最吸引人的地方是她善良又靠譜，能勇敢地說出「若我無能，遇佛燒香；若我有力，遇魔殺光。」盡所能地用自己微小的力量，讓世間平衡，不要讓惡念長生，不讓大家因為慾望而忘掉自己的本心。

侯明昊化身為萬妖之王，紅瞳加上隨步擺動的紅袍，霸氣十足，讓網友大讚，侯明昊在大妖的賽道上殺瘋了。 提起跟譚松韻的合作，侯明昊說：「我跟松韻很有默契，她在處理角色的時候，我偶爾會在恍惚間以為這一切是真實發生的，她的表演帶動了我，讓我有一些意料之外的情感表現。」說到自身的角色魅力，他表示，紅燁敢愛敢恨，霸氣、腹黑又充滿破碎感，故事雖然講的是三生三世的情感糾葛，但他覺得更像因果，如果犯了錯就必須用幾生幾世去償還。

譚松韻（左）劇中前世為「寧安公主」與侯明昊角色橫跨三世。（iQIYI提供）

譚松韻、侯明昊日前上線陪觀眾直播，兩人還合唱林俊傑的〈修煉愛情〉，互動超甜。被要求描述對彼此印象時，侯明昊毫不猶豫地說：「她是花仙子、小花妖，她就像是向日葵，能給人溫暖力量，要是妖王想嗑瓜子還可以隨時揪兩下解饞。」逗樂譚松韻。譚松韻則形容侯明昊像溫柔的小獅子，看起來文質彬彬，但內心很有擔當。

趙麗穎驚喜演出《逍遙》，化身絕美反派實現10年前約定。（iQIYI提供）

除了主演之間的情感糾葛，《逍遙》另一話題亮點是趙麗穎的驚喜加盟，她在劇中特別出演反派角色「碎夢仙君」，她的角色曾一心守護蒼生，卻因遭遇背叛逐漸黑化，神秘而危險，她一襲白衣展現冷冽仙氣，「我想讓三界記住疼」等台詞也為劇情增添更多張力與懸念，老戲骨金士傑也受邀客串飾演「天晟皇帝」，為人妖兩族的衝突拉開序幕。

導演徐紀周透露，趙麗穎的加入源於兩人10年前拍攝《胭脂》時的約定，由於《逍遙》是他首次執導的古裝劇，趙麗穎得知後便主動相助，配合劇組延期開機，並在拍攝現場分享古裝拍攝經驗，展現十足義氣。該劇愛奇藝國際站熱播中。

