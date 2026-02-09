侯明昊、孔雪兒傳三年戀情 雙方工作室火速回應

侯明昊、孔雪兒被爆熱戀中，緊急回應。（圖／翻攝自侯明昊、孔雪兒 微博）

28歲大陸男星侯明昊近日因主演戲劇《玉茗茶骨》人氣持續上升，卻意外捲入緋聞風波。近日網路上傳出他與大陸女團THE9成員孔雪兒已秘密交往三年的消息，爆料者更列舉多項「巧合」作為佐證，引發粉絲熱議。

有網友指出，兩人在2022至2024年間多次出現蛛絲馬跡，例如孔雪兒曾曬出的餐桌與侯明昊的一模一樣，桌角手機殼也相同；此外，2024年8月兩人皆出現在北京及橫店，行程時間重疊，被解讀為有私下約會的可能性。

對此，侯明昊與孔雪兒工作室在今（9日）凌晨迅速發聲明辟謠。侯明昊工作室於00:02發文僅以單字「假！」駁斥傳聞；孔雪兒工作室隨後於00:23跟進，發文「假！！！！」，強調爆料純屬造謠。

侯明昊與孔雪兒的工作室雙雙公開發文闢謠。（圖／翻攝自侯明昊工作室、孔雪兒工作室微博）

網友對此反應不一，多數認為爆料缺乏實質證據，從頭到尾沒有同框照，也無合作基礎，紛紛留言討論：「嗑假糖都沒這樣硬真離譜的強扯一起，侯明昊無縫進組三年了，但凡了解一下行程就知道根本不可能，人紅是非多」、「桌子和手機殼很難成為實證，但是倆人行程重疊和孔雪兒微博那些編得太詳細了，如果是真的，只能說要麼太過巧合，要麼真的談了」、「他倆都沒什麽交集，就這樣腦補，這不是無糖硬磕嗎」。

