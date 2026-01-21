侯明昊一拍吻戲就笑場！激吻古力娜扎圓房太猛變武打戲

古力娜扎（左）爆料侯明昊一拍吻戲就笑場。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

侯明昊、古力娜扎主演古裝劇《玉茗茶骨》迎來大結局，以茶道、宅鬥與探案為主軸，融合復仇、家產爭奪與情感拉扯等元素，劇情節奏明快、鋪陳緊湊，男女主角的情感對手戲成為最大看點，劇中侯明昊接連上演吃醋名場面，化身醋王瘋狂碎念，高甜圓房戲也把劇情推向高潮，劇裡女尊男卑的性別反轉敘事，打破古裝劇既有套路引爆討論潮。

侯明昊飾演的男主角「陸江來」，原是前途無量的年輕狀元，卻遭人設局陷害，在命懸一線之際，陸江來被茶王之女、榮府繼承人「榮善寶」（古力娜扎飾）所救，逐漸愛上霸氣又理智的大小姐榮善寶。

廣告 廣告

隨著劇情推進，陸江來逐漸展現出醋王屬性，他在面對榮善寶與其他男子互動時，綠茶小狐狸般的陰陽怪氣與極致佔有欲，被網友瘋傳，尤其是在情敵「晏白樓」（趙弈欽 飾）提出要帶榮善寶「亡命天涯」後，陸江來不停地揪住這4個字反覆念叨，酸味溢出螢幕的模樣被戲稱為天選妒夫。

侯明昊《玉茗茶骨》化身醋王瘋狂碎念酸味衝出螢幕。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

侯明昊從《大夢歸離》、《淮水竹亭》、《入青雲》、《逍遙》到《玉茗茶骨》，一連接演多部古裝劇，他說：「其實我也沒有刻意要以古裝劇為主，但就是剛好遇到很信任我的劇組，拍的都是古裝劇，可能我跟橫店之間有著神奇的宿命吧，但有機會我還是會試著逃離橫店，演出更多不同類型的作品。」他笑稱，他曾看過自己的工作表，一年365天，他有335天都在劇組裡，他還在橫店組了摩托車隊，在忙碌拍攝生活中為自己創造片刻的小確幸。

《玉茗茶骨》女主角古力娜扎聊起跟侯明昊的拍戲過程則說：「我們本來就認識，所以在現場也沒有尷尬期，拍起戲來很有默契。他撒嬌、軟萌的樣子很適合角色，也讓人心動，不過他只要一拍吻戲就會笑場，特別害羞，我當下只想著要趕快拍完，就直接跟他說『不准笑！』因為我知道他一笑就停不下來。」

此外，侯明昊跟誰都能聊上天的性格也讓古力娜扎印象深刻，她透露，拍攝現場不時會有代拍大軍躲在草叢裡等待捕捉畫面，他每次遇到這樣的情況，不僅不覺得困擾，反而會主動跟對方聊天，甚至好奇詢問「你們一天賺多少？」等的問題。

侯明昊（右）與古力娜扎CP感滿點。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

《玉茗茶骨》男女主角的情感戲在第28至30集迎來高潮，兩人上演了性張力噴發的激吻圓房戲，當陸江來得知榮善寶決定嫁給晏白樓後，忍不住對她怒吼：「你愛的人明明是我，為何你還要與別人成婚？我陸江來拿命換來的情人，決不會讓予旁人，誰敢來搶奪妳，便是我的仇敵！」面對他的失控，榮善寶展現了大女主的強悍說出「你想要了結？我就給你個了結」，隨後抓住他的衣領深情一吻，兩人從椅子上激吻至床榻，完成了情感的昇華。

但圓房過後，陸江來隔日醒來卻發現榮善寶仍準備按計劃和晏白樓完婚，因此瞬間崩潰，卑微又充滿脆弱感的模樣，讓網友笑稱「眼淚是男人最好的嫁妝」，侯明昊也憑藉精準切換斯文溫潤與為愛瘋狂的演技，抓住觀眾的目光。拍攝激吻圓房戲前，侯明昊、古力娜扎反覆排練走位，因為他們必須邊走邊接吻還得相擁纏綿，最後再一同倒向床榻，動作銜接難度頗高，也考驗演員默契，差點重心不穩的古力娜扎更忍不住笑說：「要不我們拍打戲吧！導演」逗樂在場人員。

除了極致的情感拉扯，侯明昊在劇中展現的破碎感演技更受到網友大讚，他在一段長達16秒的無台詞哭戲中，身披藍袍在風中踉蹌而行，眼神中盛滿了被命運碾碎的痛苦，加上精準滑落的淚滴，把角色身世的悲戚與追妻的決絕演繹得到位。《玉茗茶骨》全集已在愛奇藝國際版上架。

更多中時新聞網報導

多莉透視裝見粉絲 徵爸爸型男友

NBA》詹皇21年全明星先發告終 巴特勒賽季報銷

MLB》網羅塔克 道奇宇宙艦再添重炮