侯明昊《玉茗茶骨》評價比《逍遙》好看？劇中九成惡人，娜札三巴掌太帥氣、終於有雄競而非雌競的劇

《玉茗茶骨》評價1｜《玉茗茶骨》比《逍遙》好看？

《玉茗茶骨》比《逍遙》好看是大多數網友的評價。仔細比較，《逍遙》是侯明昊最受歡迎的仙俠大妖路線，卻居然沒贏過宅鬥劇《玉茗茶骨》，可以說是有點跌破眼鏡。不過仔細看看網友們的看法，《逍遙》雖說承繼了《入青雲》和《大夢歸離》的侯明昊大妖魅力，但卻也很難真正超越前兩部大為成功的作品，反而讓不少網友回去看《入青雲》和《大夢歸離》，甚至拿來相提並論，並且認為《逍遙》裡的紅燁妖力似乎不夠強大。

而且《逍遙》的敘事過程確實不太有新意，人族女主角遇到大妖，從害怕到開始認識大妖，並且在妖族學習法術，然後漸漸愛上了大妖，光看這個敘事過程，熟悉陸劇的人，大約至少可以聯想到兩到三個非常類似且當紅的仙俠劇吧？因此新鮮感不夠，確實是最多網友對《逍遙》沒有持續追劇耐性的一大主因，也因此有超多粉絲們表示，兩部劇雖然一起開追，但最終是選擇《玉茗茶骨》堅持看了下去。

《玉茗茶骨》評價2｜大女主宇宙很特別

《玉茗茶骨》相較之下確實是比較特別的敘事切角，雖然大女主宅鬥劇也不算是新鮮的題型，但《玉茗茶骨》的宅鬥發生在身為「女兒國後裔」的榮家，在這樣的設定之下，一開局就是古力娜札飾演的榮善寶處置男寵和女茶農的私情，她將男寵趕出家門、對女茶農說欣賞她的能力，因此只要好好工作，要什麼都不是問題。直接顛覆了以往大男人主義的議題，刻板印象的男女角色立即互換，讓觀眾感到新鮮，想繼續看下去會怎麼說這個故事。

接著榮家祖母要為榮善寶選婿，來了一大堆男子爭奇鬥豔，想要「嫁」入榮家。就連要跟誰睡覺，都是榮善寶挑選並且派人進房鋪床，各方面主導權都掌握在榮善寶手上，尤其對象是侯明昊飾演失去記憶的陸江來，更讓不少大女主派的粉絲們很有共感，想要躍躍欲試。而一場古力娜札呼巴掌的戲，更是讓大女主風格直接定調，在網友們心中留下深刻印象。

而也正是在這樣的切角架構下，「宅鬥」的對象也不是男男互鬥，而是姊妹互鬥，榮家女子挑選自己的夫婿更是奠基在為了讓自己在這個家中的權力更穩固的前提之上，因此鬥智鬥狠的原因和手法都與以往宮鬥時嬪妃們常見的截然不同，也使得這個故事變得更加有趣了。

《玉茗茶骨》評價3｜九成惡人劇情寫實

《玉茗茶骨》最受到討論的關鍵之一，是劇中幾乎沒有濫好人，每個人都是為了自己的利益、前途、自尊做出各種選擇而競爭，就連小人物都以唯利是圖的居多，乍看之下像是九成以上都是惡人，不過仔細想想雖然這些行為以道德層面來論述並不太過討喜，但是卻更加貼近現實人生，也少了許多時常看著部分劇中濫好人被欺負的嘔氣感，處處真小人較勁反而直接了當更加過癮。也因為大部分較勁者都勢均力敵，衝突就是最好看的亮點，而不用靠著誤會推動劇情，或是等待天降神兵來解救好人。

《玉茗茶骨》評價4｜終於是雄競而非雌競

另一個被反覆提及的評價是，《玉茗茶骨》終於把為異性競爭的主戰場放在男性角色之間，而不再是女性互相較勁互踩來獲得男子的青睞。劇中眾多男子為了或許古力娜札飾演的榮善寶的垂青，從一開始準備禮物、互相較勁，甚至後來鬧出人命等。

以往常見的宮鬥劇都是眾多女子為了獲得皇上的喜愛而互相小動作較勁，實在讓人感到有點看膩，而且女子被送進宮中甚至不一定是自己的意願，卻得互相競爭甚至拼上性命來獲取皇上的寵愛，相較之下看看雄競似乎好過許多，而且在男子競爭下，選擇權仍舊操控在女生手上的設定也比較少見，也讓女性角色有更多空間展現策略與判斷，而不是被迫捲入低級的內鬥戲碼。

《玉茗茶骨》評價5｜娜札三巴掌成名場面

《玉茗茶骨》中娜札飾演的茶商女家主榮善寶，因為弟弟挪用公款、草菅人命，因此連打了他三個耳光懲治他的惡行，還搭配「道理講不明白就無需多講」的台詞，讓觀眾感到大快人心，也因此成為了這部劇的名場面。甚至在線下活動時，粉絲們還要求娜札表演扇巴掌，讓古力娜札成為最新女霸總的代表。

追根究底，其實是榮善寶這個角色在劇中有惡必懲、有仇當場報的行事風格，有別於以往大多數的古裝劇大女主，是近年來觀眾們最愛的「以暴制暴」類型，因此讓觀眾們大呼過癮。而網路上也有越來越多短影音模仿娜札三巴掌場面，也間接炒熱了這部劇的聲量。

《玉茗茶骨》評價6｜侯明昊變臉演技

侯明昊演大妖好看眾所皆知，但在《玉茗茶骨》中，侯明昊飾演的陸江來，從一開始年輕氣盛、大有可為的上任新官，表情和動作都超有氣勢，到後來失憶藏進榮家甘願賣身報恩的小奴僕，從表情、眼神都完全不同，有網友甚至以「侯明昊變臉」來形容他在飾演角色不同階段的差異。

而侯明昊以往演大妖時的侵略性與魅力都極強，在《玉茗茶骨》這部劇卻被說是「茶味十足」，可以說是展現了不同風貌讓粉絲感到大為新鮮。相較於已經有過巔峰的仙俠劇作品，侯明昊在《玉茗茶骨》裡深情依舊、但低姿態的演技更讓觀眾感到前所未見、更有吸引力，也成功為他再次打造了新的戲路，或許也是粉絲們埋單的主因之一。

《玉茗茶骨》評價7｜榮家姐妹全員高顏值

《玉茗茶骨》由古力娜札飾演女主角榮善寶，輪廓立體分明足以駕馭劇中人人一眼愛上的大女主，其他榮家姐妹們顏值也不遑多讓。由程瀟飾演的二小姐榮筠溪，一肩扛起與榮善寶對陣的重任。程瀟曾經是樂華娛樂與韓國STARSHIP娛樂旗下女子組合宇宙少女成員，也曾演出《大夢歸離》，因此網友們大呼程瀟與侯明昊二搭了！

此外還有由「SNH48」前成員趙嘉敏飾演的四小姐榮筠茵，近來也在短劇有亮眼的表現。不過說到短劇女神就不得不提由「10億短劇女神」余茵在劇中飾演六妹妹榮筠紈，劇中天真爛漫的演技活潑又不過油，古裝扮相也非常可愛，表現十分圈粉。

《玉茗茶骨》線上看在愛奇藝、Disney+播出，總集數36集，目前播到第21集。





