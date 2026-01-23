侯會泰山、林口里長 盯公所加速建設

新北市長侯友宜（中）23日出席泰山行動治理座談會。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜23日赴泰山、林口區主持行動治理座談會，與基層里長座談。侯友宜除說明市府治理與市政成績外，還強調泰山區預算特別增加6500萬元、林口區則增編逾8000萬元，預算通過後，要求各公所加緊發包地方建設，務必讓建設如期到位。

侯友宜表示，隨著「泰板輕軌」與「五泰輕軌」的規畫，泰山將成為新的交通中心點。在環境與教育方面，市府推動大窠坑溪水環境改善、貴子坑溪公園建設，以及國泰國小遷校溫仔圳計畫。儘管新北市人均統籌分配稅款仍屬全國最低，但市府堅持「靠自己」並將預算優先投入基層。今年泰山區預算增加6500萬元，務必滿足地方基礎建設需求。

針對地方關心的義學市民活動中心重建工程已取得使照，目前進行內裝中，與泰山市場空調汰換工程、消防分隊廳舍以及貴和安居社會住宅第一期工程等皆將於今年陸續完工。大窠溪生態整治、貴子坑溪河川環境整治、汙水下水道接管、義學國中多功能體育館暨共構地下停車場興建工程等，泰山國民運動中心內部裝修預計2月完工。

關於林口發展現況，侯友宜指出，從林口運動中心設置特色射擊場，到中央與地方合作推動的日照中心與社會住宅，全力落實全齡照顧。針對居民期盼的市民活動中心，侯承諾會積極盤點空間、加速選址，滿足在地活動空間的需求。

至於林口Outlet及康橋、美國學校等周邊區域交通壅塞問題，侯友宜具體指示，市府團隊須共同處理。首先，城鄉局針對西林里特定路段開發檢討，透過都市規畫手段尋求減緩壅塞的空間；同時教育局與校方溝通，從源頭確認招生規模與接送規畫；警察局則配合加強勸導與違規取締等執法管理。

此外，林口公園綠地廣闊且使用率極高，侯友宜說，農業局、城鄉局應跨局處通力合作，務必將步道環境整理得更加完善、安全，提升居民的生活品質。