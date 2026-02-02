「侯李心結」是真的？黃志雄親回一句話 點名李四川最大考驗

國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受媒體人黃暐瀚專訪，針對外界傳聞新北市長侯友宜和台北市副市長李四川有「侯李心結」，回應「我認為完全沒有」，並稱侯、李本身就是做事情的人，有異曲同工之妙、有點雷同。圖為新北市長侯友宜出席新北市府新春福袋發布會。（柯毓庭攝）

國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受媒體人黃暐瀚專訪，針對外界傳聞新北市長侯友宜和台北市副市長李四川有「侯李心結」，回應「我認為完全沒有」，並稱侯、李本身就是做事情的人，有異曲同工之妙、有點雷同，但也擔心李四川像侯友宜不熱衷政治，認為李四川若真參選新北市長，心態上或許還是需要時間努力溝通。

黃暐瀚提到，外傳侯和李曾因2018年參選新北市長留下心結，加上李四川對於選舉似乎不熱衷，若由李四川代表藍營選新北，是否會令他擔心？對此黃志雄表示，這部分確實需要平衡，每個候選人對於選戰想法不太一樣，有的人熱衷積極參與很多輔選工作，但是李四川有自己想法，「他認為我是要來為人民做事情」，心態上或許還是需要時間努力溝通，畢竟藍營還是有很多小雞，小雞嗷嗷待哺，希望李若出線，可以適度做小幅修正調整，必須做心態改變。

黃志雄也針對侯李心結回應「我認為完全沒有，這兩位我都非常熟悉，這兩位本身就是做事情的人」，並指出侯友宜也不是很熱衷選舉的個性，過去對於選舉的態度就是「我是來做事情的，花這麼多時間在弄選舉覺得這樣並不好」，認為侯和李兩個人「有異曲同工之妙、有點雷同」，但是真的進到戰局裡面，就必須展現熱情，這是沒辦法、這是相對的，成為候選人也必然會因應環境去做適度調整。

