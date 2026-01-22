侯柯曾批「當選總統青年上戰場、外資跑光」 賴清德列數據：都沒有發生

賴清德出席「2026 CWEF天下經濟論壇」。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲曾在參選總統時說，若賴清德當選總統，戰爭風險升高，經濟一定會變差，因為兩岸陷入緊張，外資就會跑光。新北市長侯友宜也曾說過，票投民進黨，青年上戰場。

對此，總統賴清德今（22）日直言，這些事情都沒有發生，台海維持相當程度穩定，外資更大舉投資台灣。他也列舉台灣去年經濟表現，而今年才剛開始，股市也已逼近 32,000 點，不僅去年交出一張不錯的成績單，今年國際社會也看到台灣。

賴清德今上午出席「2026 CWEF 天下經濟論壇」，並說，世局的確動盪，動盪中的世局，的確為讓人心慌慌、眼茫茫，看不清楚方向，所以在國際上有經濟學人用封面、用特稿，也有《CNN》知名記者札卡利亞的 GPS 專題報導，宣稱台灣是全球最危險的國家；也有國內人士公開主張，「票投民進黨、青年就會上戰場」、「賴清德當選，外資將會大舉撤離，台灣經濟就會崩潰」，但在今天，這些事情都沒有發生。

賴清德指出，俄烏戰爭、以哈戰爭都接續發生，但台灣仍然屹立不搖，台海仍然持續維持相當程度的穩定，外資更大舉的投資台灣。他說，真相是當 COVID-19 之，再加上地緣持續不斷的衝突，全球產業鏈由長鏈變短鏈，民主陣營在尋找一條「非紅供應鏈」，台灣正是民主陣營尋求的可信賴、安全的非紅供應鏈的決定。

賴清德表示，美國總統川普（Donald Trump）去年祭出對等關稅，據美國統計，台灣前年對美國的貿易順差高達 739 億美元，所以美國給予台灣的對等關稅一開始是 32%，國內外很多人士擔心，這一次台灣恐怕難走出困局；不過，站在今天這個時間點，台灣不僅僅走出困局，且爭取到更好的機會。

賴清德指出，政府全程掌握對等關稅，從川普競選總統，到當選的時候，每次談到對等關稅，政府都非常注意；另外政府是全員投入，除了他、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，及國安會、行政院跨部會，一有需要及時開會、及時解決問題。

賴清德並說，政府也全盤規劃，不僅僅考量到台灣的優劣點，也考量到美國的觀點，還有跟周邊國家的競爭關係，最後一旦方向確定就全力投入。他說，鄭麗君率領的談判團隊非常辛苦，對等關稅最高是 32%，雖然去年 7 月 9 日沒有談定，但美國破例先給予台灣 20% 的暫行關稅，現在則降到 15%，且不疊加，跟日本、韓國主要的競爭國家站在同一個起跑點。

賴清德表示，在去年一整年當中，雖然籠罩在不確定的環境當中，但台灣人民、各大小企業都交出一張亮眼的成績單，雖然是個不確定的一年，但何嘗不是台灣經濟崛起的一年？他說，經濟成長率高達 7.37%，是 15 年來最好；就業狀況、失業率大概在 3% 左右，是 25 年來最好；同時股市收在 29,000 多點，今年才剛開始不僅突破 3 萬點，也已逼近 32,000 點；行政院主計總處也預估，今年經濟成長率會達到 4.14%。

賴清德指出，不僅去年交出一張不錯的成績單，今年國際社會也看到台灣。他相信，每個人都有一個生活經驗，雖然沒看到百花盛開，但是只要聞得到，風中傳來隱隱的香味，就知道春天已經來了。他說，台灣的經濟新局已經打開，「我們不要遲疑，也不要裹足不前， 更不能走回頭路，我們應該要有信心，我們一定要有信心、團結向前，我們一定可以迎接更好的未來」。

