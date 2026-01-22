侯永清：台積電將成立「半導體營建工程安全協會」 明年初運作

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清主持嘉義先進封測七廠導覽活動。資料照



台積電今天（1/22）舉辦嘉義先進封測七廠導覽活動，由資深副總經理暨副共同營運長侯永清主持。侯永清表示，台積電已與營建夥伴討論成立「半導體營建工程安全協會」，預計今年底完成所有法規，明年初開始運作。

多位供應鏈營建夥伴參與先進封測七廠導覽活動，包括帆宣董事長高新明、總經理林育業及漢唐總經理賴志明等人。

侯永清致詞時表示，台積電正與營建夥伴討論成立「台灣半導體營建工程安全協會」，希望透過既有努力和眾人智慧，商討出未來有哪些可做、該做的事，結合大家力量，把台灣的營建安全提升到另一個層次，

他提到，接下來將與營建夥伴討論此協會將如何運作執行，希望今年底完成所有法規事項，並於明年初開始運作。

侯永清指出，此次先進封測七廠的安全規範作業，將適用於台積電所有廠區，而相關安全規範、規則和經驗，以及與工研院共同開發的系統，都會無償提供給所有營建公司，只要他們提出需求，就可免費使用。

最後，他強調，台積電希望與營建夥伴一起努力，為台灣整體的營建安全盡一分心力。

