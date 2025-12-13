侯永都社福基金會連續十五年傳愛不中斷 南紡總裁返鄉冬令慰問金

侯永都社福基金會連續十五年傳愛不中斷，南紡總裁侯博明每年均會返鄉冬令慰問金，透過實際行動回饋與照顧故鄉弱勢鄉親。（記者李嘉祥攝）

秉持回饋家鄉初衷，臺南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明連續15年舉辦冬令慰問活動，13日並返回故鄉臺南市北門區，於二重港仁安宮發放冬令慰問金，共計發出804萬元慰問金，造福2383人；北門區長林建男、學甲區長張明寶、將軍區長張介軍、前市議員侯澄財、市議員陳昆和服務團隊均出席；侯博明總裁也親切與在場鄉親話家常，提醒日常吃飽穿暖，注意身體健康及用心培育子女成才。

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業與環球水泥股票所創立，以延續父親侯永都先生的遺愛與精神，為回饋故鄉及照顧鄉親，侯永都基金會自民國100年起每年12月於北門區二重港舉辦冬令慰問活動；為擴大照顧弱勢，發放對象擴增至北門、學甲、將軍三區的低收入戶及殘障人士，15年來已發出冬令慰問金7446萬元，受益人數高達28093人次；另有平時急難救助案件，歷年累計金額約1908萬元，受益人數約1956人次。

侯永都基金會自民國78年創立至今，秉持飲水思源精神積極投入故鄉二重港公益活動，今年前10月已發放平常急難救助金197萬元，計有194人次受惠，另外也捐贈500萬元善款協助辦理宗教慈善救濟事務；春秋兩季花費約16萬元發放平安米；另於端午節及重陽節發放敬老金共10萬元；為照顧學子，今年也捐助兒童福利金30萬元給北門區文山國小；另單就其附屬單位永都藝術館而言，歷年發放善款累計高達3億6千萬元，並捐贈33部車輛予全台各慈善機構。

侯博明總裁表示，歲末寒冬總會想起故鄉孤苦無依的長者及仍需扶持的青年世代，基金會連續15年辦理冬令慰問活動不中斷，期盼讓故鄉弱勢家庭都能感受到社會的溫暖扶持，除提供支持外，也希望喚起更多企業與社會大眾共同投入公益，讓善意持續在土地上流動。

侯博明總裁指出，今年風災重創臺南北門、學甲及將軍等地，關心故鄉災情，基金會迅速啟動救援行動，捐出90萬元協助災民，另基金會也捐贈500萬元加上其個人捐贈800萬元予財團法人鯤鯓王慈善基金會作為救助金，用於各項救災工作，另也捐助1000萬元協助重建南鯤鯓代天府山門牌樓，南紡購物中心亦捐出1000萬元支援市府災後重建，也期盼透過持續善行拋磚引玉，號召更多善心企業共同投入關懷弱勢行列，守護家鄉讓弱勢鄉親都能獲得照顧。