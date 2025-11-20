侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長

記者鄭尹翔／台北報導

曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。

侯湘婷身穿一襲紫色長禮服出席家長會交接活動。（圖／翻攝自國小臉書粉專）

侯湘婷當年以清甜外型和乾淨嗓音走紅，16歲參加MTV「新生卡位戰」後被維京唱片相中，陸續推出《你愛我嗎？》《愛之旅》等專輯，與蕭亞軒、小美並列「維京三小花」。她以療癒系情歌著稱，在90年代末至2000年代初大受歡迎，是許多人青春記憶中的「玉女代表」。

2007年起，侯湘婷決定暫別演藝圈赴美深造，到紐約學習設計，展開人生新篇章。她婚後轉往網路媒體公司就職，逐漸淡出螢光幕。儘管離開歌壇多年，粉絲仍不時在社群上討論她的近況，可見當年人氣依舊深植人心。

2013年6月18日，侯湘婷與捷安特董事長劉金標外孫楊孟學在台北完婚，婚後因丈夫投入捷安特事業，夫妻倆隨後搬回台灣生活。她選擇回歸家庭重心，低調專注於家庭與工作，過著平實踏實的生活。

侯湘婷嫁給捷安特小開，如今已是二寶媽。（圖／翻攝自微博）

如今在2025年11月，她正式出任中部某國小家長會會長，象徵她以另一種方式回歸大眾視野。這次美麗亮相不僅喚醒許多人青春回憶，也讓粉絲期待未來是否有機會再聽見她的歌聲，盼望她能帶來更多溫柔動人的作品。

