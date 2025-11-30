侯漢廷主張「男女都當兵2年」 嗆青鳥：誰反對就是中共同路人

（圖／翻攝侯漢廷臉書）





總統賴清德宣稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，並且宣布以1.25兆特別預算厚植台灣國防。新黨台北市議員侯漢廷表示，全力支持賴清德國防政策，而且加碼主張兵役2年、男女皆兵，教召改為每人一年一召。「誰反對，誰才是弱化國防、誰才是中共同路人！」

（圖／翻攝侯漢廷臉書）

侯漢廷在臉書指出，「罵我中共同路人真是罵錯了，我全力支持賴清德國防政策，而且還要加碼！」

侯漢廷說，認真面臨2027的可能戰爭，要做好準備：請即刻展開全台一年兩次，停班停課的逃生避難演習，讓大家知道如何到避難室、做什麼、誰組織、誰領導？尤其因應城鎮戰，林口淡水基隆等解放軍易登陸地，應有大規模撤離訓練、軍隊實地入駐訓練演習。

侯漢廷指出，「請即刻下令2026年起，兵役延長至2年，教召改為每人一年一召！服役年齡與時間皆延長、且所有性別皆須服役、全民皆兵！2026年起，役男女禁止出境，慎防逃兵！」

侯漢廷表示，根據民防法，百人以上公司大樓學校，須組防護團，協助執行軍事勤務。現在必須依法行政，強迫要求一年至少需模擬一次，教導如何執行軍事勤務。

侯漢廷表示，軍事預算要增加，必須提高所得稅，全民增加稅收支應國防支出！刪減淘汰不必要社會福利，充實國防！可以先從刪減政務人員薪水開始！國民黨主張要嚴審預算，要求美國先到貨，「我強烈反對，怎麼可以質疑美國？何必被民進黨扣中共同路人帽子？」

侯漢廷直言，這才是認真「備戰」吧？上面什麼都不做，就發一本小橘書，才是弱化國防好嗎？以上主張，完全符合賴清德與青鳥們，要備戰、增加實力的邏輯，誰反對，誰才是弱化國防、誰才是中共同路人！

侯漢廷嘲諷，民進黨反對，因為發現認真做就沒票了。最後人民會發現：避戰最容易的方式，就是下架民進黨。

