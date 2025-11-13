侯漢廷亂爆「快樂宴」出庭稱「查證無罪」 郭智輝籲坦然面對

侯漢廷（左）不實爆料挨告出庭聲稱無罪，郭智輝（右）發聲明回應。（翻攝自侯漢廷臉書、資料畫面）

新黨台北市議員侯漢廷今年8月爆料，稱時任經濟部長郭智輝在台美對等關稅公告當天下午出席「快樂宴」並停留3小時，經濟部後續澄清，郭僅短暫致意，並對侯提告，侯當時拍片致歉，坦承未嚴謹查核消息來源，但今（13日）出庭時，他卻聲稱已盡查證義務，以無罪答辯，對此，郭智輝發聲明強調，民意代表應坦然面對責任，更不應主張反覆。

回顧全案，侯漢廷於今年8月14日爆料多張照片，指控郭智輝在8月1日美國公告關稅的當天晚上，出席「當我們快樂在一起」宴會，當時經濟部二度發出聲明澄清，強調郭僅短暫到場致意，郭決定提告後，侯在臉書PO出致歉影片，坦承未能嚴謹查核消息來源，出現重大失誤。

廣告 廣告

台北地檢署今日傳喚侯漢廷到庭，不過他庭訊中以已盡查證義務作無罪答辯，對此，郭智輝發聲明指出，侯漢廷先前曾第一時間以未盡完整查證而公開道歉，但今日卻主張無罪，郭強調，民意代表應負起確實查證的義務，對錯誤指控造成的名譽損害應坦然負責，而非迴避或卸責，更不應主張反覆。

郭智輝表示，本案已正式進入司法程序，自己將全力配合法律流程，捍衛個人名譽與公職尊嚴，同時維護正確資訊與社會信任，他呼籲社會各界理性看待公共議題，不輕信、不轉傳未經查證的訊息，共同尊重司法程序與事實真相，維護民主法治的核心價值。





更多《鏡新聞》報導

高齡母悶死癱瘓兒！法官建請特赦 總統府回應了

吳怡農陪同登記初選 許智傑喊：我是黨內最大公約數

宜蘭大淹水！陳定南37年前「水深及腰勘災」 在地人：又懷念他了