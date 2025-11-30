侯漢廷備戰2027提「男女服役2年」：反對就是中共同路人

台北市議員侯漢廷針對備戰2027提出7點建議，包括男女皆服役2年。翻攝侯漢廷臉書



自傳出中國將在2027年武統台灣傳聞，近日我國總統賴清德也宣布投入1.25兆新台幣強化國防作戰能力，讓不少台灣民眾相當擔憂。而國民黨籍議員侯漢廷為此提出「7項強化國防」想法，包括自明年起，兵役需延長至2年，且男女皆需服役，他強調自己全力支持賴清德的國防政策，呼籲國民黨嚴審預算、不可質疑美國，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」

侯漢廷29日晚間在臉抒發文，指出真正的備戰不應該只是象徵性宣導發放小冊子、備戰手冊，須從制度、強制性地提出完整制度規劃，且落實於全民，他直言，「反對這類主張的人，才是在弱化國防，甚至就是中共同路人。」

不僅如此，侯漢廷直接點出「2027可能面臨的戰爭」，列出規劃的7大國防政策，

1. 即刻展開全台1年2次，停班停課的逃生避難演習，讓大家知道如何到避難室、做什麼、誰組織、誰領導？

2. 因應城鎮戰，林口、淡水、基隆等中國解放軍易登陸地，應有大規模撤離訓練、軍隊實地入駐訓練演習。

3. 明年起兵役延長至2年，教召改為每人1年1召；服役年齡與時間皆延長、且所有性別皆須服役、全民皆兵。

4. 明年起役男女禁止出境，慎防逃兵。

5. 根據民防法，百人以上公司大樓學校，須組防護團，協助執行軍事勤務。現在必須依法行政，強迫要求1年至少需模擬1次，教導如何執行軍事勤務。

6. 軍事預算要增加，必須提高所得稅，全民增加稅收支應國防支出！刪減淘汰不必要社會福利，充實國防！可以先從刪減政務人員薪水開始！

7. 國民黨主張要嚴審預算，要求美國先到貨，他也強烈反對，怎麼可以質疑美國？何必被民進黨扣中共同路人帽子？

侯漢廷強調，政府要做到這7項主張才算認真備戰，「以上主張，完全符合賴清德與青鳥們，要備戰、增加實力的邏輯，誰反對，誰才是弱化國防、誰才是中共同路人！」

