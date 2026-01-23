侯漢廷列「去年大罷免鬼話」一次看！酸爆賴、卓：低級詐騙秀

行政院長卓榮泰。（本報資料照片，黃世麒攝）

今年度總預算持續卡關，行政院長卓榮泰日前要求跟國會辯論，並指立法院挑三揀四，阻礙國家的進步。新黨台北市議員侯漢廷舉去年為例，當時藍白聯手嚴審預算，總統賴清德說國家會變成「無油可動的車」，彷彿預算一刪，中華民國就要滅亡了，但一年過去了，大家都活得好好的。他批評，今年卓榮泰又來情緒勒索，「喊一次會怕，喊兩次就是笑話。」

侯漢廷22日在臉書發文表示，去年藍白聯手嚴審預算，幫人民看緊荷包刪了2000多億，賴清德在去年的1月22日發言稱，國家會變成「無油可動的車」、「備好菜卻沒瓦斯水電的廚房」，彷彿預算一刪，中華民國就要滅亡了。

他指出，當時民進黨政府為了批藍白搞大罷免，什麼鬼話都敢講！各部會輪流出來「哭窮賣慘」，一下喊說「沒錢請手語老師」、一下哭說「沒錢買茶點招待記者」，甚至連「公家機關買不起衛生紙」、「沒錢印護照」這種笑掉大牙的謊話都敢拿來恐嚇老百姓。

侯漢廷說，一年過去了，大家活得好好的，「去年一整年真正讓台灣停擺、無油可動的，是民進黨發動的大罷免。」此外，事實證明，民進黨口中的「救命錢」，很多就是「私房錢」和「大內宣費」，藍白刪掉那兩千億水分，政府運作不但沒崩潰，反而更精實。

「賴清德當初的『亡國論』，現在看來就是一場低級的詐騙秀！」侯漢廷批評，今年民進黨又要故技重施，卓榮泰又來情緒勒索，又喊「阻礙國家進步」，省省吧，「狼來了」喊一次會怕，喊兩次就是笑話。

他指出，更何況，當在野黨同意先通過民生預算，是民進黨立委一個個投下了反對票，真正阻擋民生預算、讓國家無油的，是民進黨！

