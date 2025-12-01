侯漢廷只當12天兵卻喊延長兵役2年 卓冠廷轟「共產黨手法」

即時中心／廖予瑄報導

新黨台北市議員侯漢廷上（11）月29日在臉書發文，表示為了要「全民備戰」，政府應在明（2026）年起，將兵役延長至2年，並將男女全面納入服役對象等，否則就是「中共同路人」。對此，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷今（12/1）日也在臉書隔空開砲，怒轟侯過去曾反對延長兵役，如今又要求延長兵役到2年，根本就是「共產黨手法」；此外，他更直言，侯漢廷聲稱當一年兵會記訓練，「你（侯漢廷）只當12天兵，你記得什麼？」

侯漢廷先前在臉書上指出，為面對2027年的可能發生的戰爭，政府應做好準備，包括展開全台1年2次的逃生避難演習、明年起兵役延長至2年、教召改為1年1召等；其中，最令人詬病的提議就是「所有性別皆須服役」。

對此，卓冠庭今日在臉書上指出，前總統蔡英文在2022年12月時定案，在2024年恢復1年期義務役，「當時新黨馬上發起『反兵役延長』公投，侯漢廷也為了新黨的『反兵役延長』理念，在政論節目上曾與我有過交鋒」；沒想到，如今侯卻力推延長兵役。

「總統賴清德提案8年1.25兆的國防預算強化國防，整合現有防空系統、提升軍備自給率、加強研發採購⋯⋯」，卓冠廷直指，雖然賴沒有提到兵役問題，但侯漢廷卻為了將討論「搞爛」而跳出來反串，指稱賴政府做得不夠多，甚至洋洋灑灑列了7建議，他笑說，「（侯漢廷）直接打臉3年前的自己。」

卓冠庭表示，侯漢廷今早被打臉後，甚至還偷換概念，說賴清德「禁止演習」，「最可笑的是，你好意思提防空避難室一堆違建危樓，你自己是台北市議員，啊是不會去質詢蔣萬安？」

「侯漢廷一下反對延長兵役，一下要求延長兵役到兩年，在2個極端間反覆橫跳」，卓冠廷直指，侯的目的就是要搞反串、引起恐慌，為批鬥而批鬥，「這不是共產黨手法是什麼？」卓加碼狠批侯漢廷，一下反對兵役延長到一年，一下又說只當一年兵早就忘記訓練，而侯明明只有當過12天的兵，「你記得什麼？」此外，新北市議員林秉宥也在臉書開轟，侯只當了12天的補充兵，卻叫人家當兩年，「當補充兵沒啥問題，就是沒資格要求別人而已。」

