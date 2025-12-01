侯漢廷喊兵役「這麼改」！卓冠廷轟：政策滑坡到北韓
即時中心／温芸萱報導
總統賴清德示警北京將於2027年完成武力犯台準備後，新黨台北市議員侯漢廷隨即主張明年起兵役延長至2年、男女皆兵，還嗆「誰反對誰中共同路人」。對此，民進黨發言人卓冠廷今（1）日在臉書砲轟，侯漢廷的七點主張「一路滑坡到北韓」，並形容統派正用共產黨式鬥爭搞爛國防討論，痛斥侯漢廷以極端手法操弄社會恐懼。
賴清德近日指出，北京可能在2027年前完成武力犯台準備，使台海情勢再度引發社會不安。侯漢廷隨即建議，從明年起全面把兵役延長至2年、且男女皆須服兵役，甚至宣稱「誰反對誰中共同路人」。
侯漢廷稱，建議從明年起全面把兵役延長至2年、且男女皆須服兵役。（圖／擷取自侯漢廷臉書）
對此，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷今天在臉書重砲回擊，直指侯漢廷提出的「七點政策」根本是一路滑坡滑到北韓去。他批評，統派陣營現在的做法，完全是在用共產黨式的鬥爭邏輯，把國防政策的正常討論搞爛。
卓冠廷指出，侯漢廷口口聲聲說支持賴總統的國防政策，但實際卻是採取「全面無上限加碼」的方式，把議題推到極端，與真正的強化國防完全不同。他痛批，當國防討論正需要循序漸進、凝聚社會共識時，「共產黨同路人一貫的手法，就是把他們不想要的政策全面提升、滑坡、扭曲、激進化，製造社會恐懼，搞爛所有公共討論」。
接著，卓冠廷強調，現代戰爭不是比誰更像斯巴達。台灣也不是北韓，那種把全民都推進軍事體制的方式，只是典型的窮兵黷武。他表示，台灣在增強國防的同時，絕不能剝奪人民原本的生活，國防改革更不應該被極端化、恐嚇化。
