侯漢廷喊延長兵役！四叉貓揭「侯只當兵12天」 網轟：先補滿再說

總統賴清德日前指出，北京將在2027年前完成武力犯台準備，引發外界關切台海情勢。事後新黨台北市議員侯漢廷提議，從2026年起兵役延長至2年，且男女皆兵，甚至喊出「反對者就是中共同路人」。不過網紅四叉貓今（1）日在臉書揭露，侯漢廷當年因體重過輕僅服12天補充兵，引來大批網友留言批侯「他先補滿2年再說」、「先自願回去服役」。

不過，網紅四叉貓今天在臉書翻出侯漢廷服役紀錄，指出他因體重過輕，只服12天補充兵，與他現在高喊全民皆兵的態度形成強烈反差。貼文一出，引來大批網友留言開酸，「他先回去補滿兩年再說吧」、「只當12天在那邊叫個什麼」、「他可以自願補當二年兵」、「侯漢廷來補當兵再談要不要全民皆兵」。





