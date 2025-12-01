侯漢廷喊男女皆兵！被抓包他只當12天：笑死

▲台北市議員侯漢廷近日拋出多項「全民備戰」主張，引發不小爭議。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 新黨台北市議員侯漢廷近日拋出多項「全民備戰」主張，包括將役期延長至2年、男女全面納入服役、以及教召改為「一年一召」等，並宣稱這些措施是為了全力支持賴清德的國防政策，他甚至喊出：「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」言論一出引發各界討論。對此，民進黨新北市議員林秉宥開酸，指出侯漢廷當年只當12天的補充兵，「卻叫人家當2年，笑死」！

侯漢廷日前在臉書警告，台灣必須嚴肅看待「2027可能爆發戰爭」的情境，並提出包含2026年起恢復2年兵役、「全民皆兵」役男役女全面徵召、每年教召一次、延長役期及召訓年限、役男女禁止出境等激進政策。他更主張提高稅收作為國防預算來源、刪除部分社福支出以及減少政務官薪水，稱只有做到這些，才是真正「認真備戰」。

侯漢廷提出「男女皆兵」後，支持者多將其視為「反串文」，但反對者立刻翻出他的服役紀錄，侯在2018年為投入選舉而中斷博士班課業，收到兵單後於9月4日入伍，因體重過輕等原因僅進行12天補充兵役，於9月15日退伍，成為北市議員參選期間「邊選邊當兵」的第一人。當時他表示，所有服役程序都依政府規定進行。

針對侯漢廷的備戰主張，出身陸軍特戰862旅的林秉宥，同時也是台灣軍警戰術研究發展協會理事長的他直言，「侯漢廷當12天的補充兵，卻叫人家當2年，笑死。當補充兵沒啥問題，就是沒資格要求別人而已」。民進黨發言人卓冠廷也批評，侯漢廷一下反對延長兵役，一下要求延長兵役到2年，在兩個極端間反覆橫跳，目的不就是搞反串、引起恐慌，為批鬥而批鬥。這不是共產黨手法是什麼？

