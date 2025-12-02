侯漢廷喊話服役延長至2年反遭起底 綠民代爆料：你當12天補充兵說這種話真是笑死

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德上周宣布將在未來8年投入1.25兆國防特別預算，新黨台北市議員侯漢廷為此喊話，明年起男女都要服役並延長至2年，民進黨新北市議員林秉宥爆料，侯自己當12天補充兵，卻叫別人當2年，另位綠營新北市議員卓冠廷昨(12/1)表示，2022年侯漢廷反對兵役延長至1年，現在又說要延長至2年，是在打臉自己嗎？

侯漢廷近日在臉書發文表示，自己全力支持賴總統的國防政策，還要再加碼，其中一項是，自2026年起，兵役延長至2年，所有性別皆需服役，全民皆兵。

林秉宥在臉書發文指出，侯漢廷自己當12天的補充兵，卻叫人家當2年，真是笑死，當補充兵沒啥問題，就是沒資格要求別人而已。

卓冠廷也在臉書發文表示，賴總統的1.25兆國防特別預算，是要整合現有防空系統、提升軍備自給率、加強研發採購等等，侯漢廷為了搞爛討論，就跳出來反串，說要延長兵役至2年，但2022年蔡政府定案兵役延長至1年時，侯漢廷還表態反對，現在是在打臉自己嗎？

卓冠廷最後也嘲諷，侯漢廷說只當兵1年，早就忘記訓練，而侯漢廷只有當12天兵，你是會記得什麼？

