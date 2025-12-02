侯漢廷嗆徐國勇屁股用鑽石鑲的？卓冠廷反殺：瞎了是不是！誰給的勇氣？

記者李鴻典／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷近日拋出，男女都應服兵役2年，教召改每人一年一召等，更稱若反對就是中共同路人，言論掀起兩派討論。民進黨新北市議員卓冠廷今（2）天說，侯漢廷被嗆12天兵默不吭聲，跑去嗆勇哥是誰給的勇氣？

侯漢廷發文稱，民進黨秘書長徐國勇把軍備比喻說，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。真的聽不下去了。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

侯漢廷發文稱，民進黨秘書長徐國勇把軍備比喻說，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。真的聽不下去了。誰家上廁所，會花1/3到1/2的家產去買衛生紙？你屁股是用鑽石鑲的嗎？還是你拉的是比特幣？

卓冠廷反批，侯漢廷被嗆12天兵默不吭聲，跑去嗆勇哥是誰給的勇氣？他說，侯漢廷被嗆只當12天兵後，不敢再對延長兵役發表意見，反而跑去罵勇哥？說台灣1.25兆要花費「1/2-1/3的家產」，對，侯漢廷就是這樣寫，還做圖說自己是「神吐槽」。



卓冠廷表示，就想問藍白，不只是侯漢廷，每個都瞎了是不是。

卓冠廷表示，就想問藍白，不只是侯漢廷，每個都瞎了是不是，「8年」總共1.25兆預算，一年平均約1,562億元，以2025年度總預算計算，僅相當於1/20。

台灣2024年全年GDP高達25兆，投入1,500億元提升防衛，不該嗎？加上國防特別預算，2026年國防支出才終於有望達GDP 3.8%，離2030年的5%目標還遠，本來就該提升。

還是說，對藍白而言，鎖拆了、保險退了，跪著求流氓強盜不要去你家才是划算？卓冠廷質疑，侯漢廷到底是如何計算出「8年1.25兆預算」相當於「1/3到1/2的家產」？整天偷換概念不累喔？

再跟大家講一次，1.25兆國防特別預算：

1.執行期程：2026-2033年，總共8年，不是一年1.25兆。

2.採購新式軍備外，同步也扶植國造國防產業。

3.除了提升戰備量能，預計將創造4,000億經濟產值。

卓冠廷說，現在，台灣就是有這麼一群人，見不得台灣好，整天散佈失敗主義，製造社會混亂、人民恐慌，目的就是讓台灣人覺得「打不贏不如投降」。

