侯漢廷拋男女皆兵、服役2年 被吐槽「只當12天補充役」：笑死

台北市議員侯漢廷。（翻攝自侯漢廷臉書）

新黨台北市議員侯漢廷11月29日在臉書發文，拋出兵役延長至2年，男女皆須服役及教召改每人一年一召等，稱是為了支持總統賴清德的國防政策：「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」民進黨新北市議員林秉宥是陸軍特戰862旅出身，吐槽侯漢廷當初才當12天補充役：「卻叫人家當兩年，笑死。當補充兵沒啥問題，就是沒資格要求別人而已。」

侯漢廷日前在臉書喊話，台灣應認真面對「2027可能爆發戰爭」的情境，提出2026年起將兵役延長至2年、役男役女全面納入服役對象，全民皆兵、教召改為每年一召、役期與召訓年限全面拉長、役男女禁止出境；還主張增加稅收支應國防支出、刪除部分社福及刪減政務官薪水，稱做到以上措施才是認真備戰。

侯漢廷「男女皆兵」的說法被支持者視為「反串文」，反對者則挖出他2018年為投入選舉中輟博士班學業，收到兵單於當年9月4日入伍，但因體重過輕等原因，只進行為期12天的補充兵役，於15日退伍，成為北市議員參選人在選舉期間服役的首例；他當時表示，服兵役完全都是按政府的要求和法令規章進行。

新北市議員林秉宥擔任台灣軍警戰術研究發展協會理事長，以「笑死」評論侯漢廷服役經歷，認為他沒資格要求別人兵役延長至2年。民進黨發言人卓冠廷也反擊，侯漢廷的政策「滑坡滑到北韓去」，創造社會恐懼、搞爛公共討論，講得好聽是支持國防，其實根本就是學共產黨批鬥精髓，強調增強台灣國防也不會剝奪台灣人原本的生活。





