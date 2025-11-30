侯漢廷推男女皆兵等國防政策 「反對才是中共同路人！」

針對近日引發廣泛討論的「2027年可能爆發戰爭」議題，台北市議員侯漢廷29日在個人臉書發表貼文，提出7項「強化國防」主張，強調若不落實相關措施，將無法真正提升國防實力。他更直言，反對這些主張的人才是真正的「中共同路人」。

台北市議員侯漢廷。（圖／侯漢廷臉書）

侯漢廷表示，真正的備戰邏輯不應僅停留於象徵性宣導，而應以制度化、強制性及全民參與為核心。他認為，僅發放小冊子或備戰手冊並無實質意義，應把重點放在執行與制度落實，並呼籲立即推動一系列具體措施。

首先，他建議全台應每年舉行兩次停班停課的大型逃生避難演習，讓民眾熟悉避難室位置、分配任務及指揮架構，提升全民防災應變能力。同時，他指出，針對可能爆發城鎮戰的情境，解放軍若採登陸作戰模式，高風險地區如林口、淡水及基隆等地，應提前規畫大規模撤離訓練，並進行軍隊駐紮與實地演練。

侯漢廷建議，台灣不分性別都該服兵役。（圖／國防部發言人臉書）

在兵役制度方面，侯漢廷提議自明年起將役期延長至兩年，並要求所有性別均須服役。他同時主張，每年應進行一次教召訓練，並對入伍的男女實施出境限制，以防止戰時兵力流失。

此外，他呼籲政府檢視相關法律是否完備，以確保兵役制度的嚴密性。針對民防體系，侯漢廷引用《民防法》規定，建議百人以上的企業、校園及大樓應依法成立防護團，協助執行軍事勤務，並每年至少模擬一次勤務流程，教導民眾與企業如何協助防衛工作。

在國防經費的編列上，他主張應提高所得稅支應軍費，同時刪減不必要的社福支出。他也提議優先檢討政務人員薪資，藉此增加財政收入，支持國防預算的提升。

對於國會內部針對軍購預算的審查，侯漢廷強烈反對部分立委質疑美方軍購履約意願的態度，認為這樣的行為可能削弱國防力量。他重申，若要真心備戰，就應落實上述政策，否則僅流於形式化，無法真正提升國防實力。他還強調，任何反對這些主張的人，才是真正弱化國防的行為者。

侯漢廷的貼文引發網友熱烈討論，有人留言支持其觀點，認為「若真要備戰，這些措施必須全面落實」，也有人認為役期延長至兩年仍嫌不足，建議延長至三年。另有網友指出，防災演練應包括斷水、斷電、斷網路及交通中斷的模擬，才能更貼近戰時情境。

