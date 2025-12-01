節目中心／綜合報導

新北市議員卓冠廷在臉書寫道，「新黨議員侯漢廷兩年前反對延長兵役到一年，現在卻主張延長兵役到兩年，你敢信？」

新北市議員卓冠廷透露，2022年蔡英文政府定案，將於2024年恢復一年義務役。當時新黨馬上發起「反兵役延長」公投，侯漢廷也為了「反兵役延長」，曾在節目《94要客訴》上與我有過交鋒。當時侯漢廷扯了一堆理由，包含但不限於「國防部沒配套」、「把新兵推去送死」，極盡可能反對延長兵役。

＜卓冠廷&侯漢廷3年前於《94要客訴》同台影片＞

＜卓冠廷&侯漢廷3年前於《94要客訴》同台影片＞

新北市議員卓冠廷提到，現在賴清德政府提案8年1.25兆的國防預算強化國防，提升軍備自給、加強研發⋯⋯。雖然這次沒提到兵役，但侯漢廷為了搞爛討論，就跳出來反串，說賴清德政府做得不夠，列了七點建議，說兵役應該直接延長到兩年，直接打臉3年前的自己。「侯漢廷被打臉後，繼續偷換概念寫了長篇大論，說賴清德政府禁止演習。最可笑的是，你好意思提防空避難室一堆違建，你是台北市議員，是不會去質詢蔣萬安？」

新北市議員卓冠廷表示，侯漢廷一下反對延長兵役，一下要求延長兵役到兩年，在兩個極端間反覆橫跳，目的不就是搞反串、引起恐慌，為批鬥而批鬥。這不是共產黨手法是什麼？「侯漢廷一下反對兵役延長到一年，又說只當一年兵早就忘記訓練，請問你只當12天兵，你記得什麼？」

侯漢廷提「男女服役2年」！卓冠廷挖3年前上節目喊「反對延長兵役」（圖／翻攝自94要客訴）

