侯漢廷提7點國防！卓冠廷怒轟「滑坡滑到北韓」：別以為大家都白痴

總統賴清德為因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」，宣布投入1.25兆強化國防及採購美國軍備。新黨北市議員侯漢廷則提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，並且認為應從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」對此，民進黨新北市議員卓冠廷怒批，「講得一口好聽支持台灣國防，根本就是學得共產黨批鬥精髓」。

新黨北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

侯漢廷日前在臉書發文指出，表示自己全力支持賴清德國防政策，並且提出7項自認為的「強化國防」規劃，並反駁自己是「中共同路人」，主張從全民避難演習、役期全面延長，到提高稅收、刪減社福，都應立刻推動，並聲稱，這些做法才是真正的備戰、增強實力的邏輯，反對者才是「弱化國防」。

對此，卓冠廷今（1）日在臉書發文直言，「侯漢廷7點政策滑坡滑到北韓去！統派現在在做的事情就是用共產黨鬥爭方式搞爛國防政策討論，新黨台北市議員侯漢廷跳出來，說他全力支持賴總統國防政策，支持的方式就是全面無上限加碼」。

卓冠廷坦言，「在國防討論和提升要循序漸進、凝聚全體共識的當下。共產黨同路人一貫的做法，就是把他們不想要的政策『全面提升、滑坡、扭曲、激進化』，創造社會恐懼，來搞爛所有公共討論。現代戰爭並不是比誰比較像斯巴達，台灣也不是北韓，那只是窮兵黷武。增強台灣國防也不會剝奪台灣人原本的生活」。

卓冠廷怒轟，「對真正的中共同路人來說，只要台灣亂，民心散，他們就會得利。講得一口好聽支持台灣國防，根本就是學得共產黨批鬥精髓。不要以為大家都是白痴好嗎？」

