侯漢廷烏龍爆料郭智輝辦「快樂宴」挨告！北檢傳喚出庭 訊後請回

記者楊佩琪／台北報導

台北市議員侯漢廷日前爆料，美國宣布疊加關稅20%當日，身為經濟部部長的郭智輝卻在宴客吃飯，宴會主題還是「當我們快樂在一起」。對此雖然侯漢廷事後道歉，郭智輝仍提告妨害名譽。台北地檢署13日傳訊侯漢廷，面對媒體追問，不發一語逕自進入偵查庭。訊後請回。

8月間，侯漢廷在臉書上爆料，美國宣布台灣對等關稅疊加20%時，郭智輝當時卻以「當我們快樂在一起」為主題，設宴邀請監察委員等人吃飯。

但是與會的台北榮總院長陳威明打臉，強調「當我們快樂在一起」是多年前由發起人取的名字，並非郭智輝，席間多在討論醫界與產業界的合作、健保等問題。而郭智輝當時確實僅待了30分鐘就離開，離開前已經在忙著接電話。

廣告 廣告

隨後，侯漢廷也在臉書上道歉，表示自己沒有嚴查消息來源，導致判斷出現重大失誤，造成郭智輝名譽受損「向郭智輝、經濟部全體同仁、社會大眾及所有相信他的人致上最深切歉意。」

不過對於侯漢廷的道歉，郭智輝顯然仍無法接受，委請律師對侯漢廷提告妨害名譽。另週刊日前爆料侯漢廷與柯晨皓的對話，顯示柯晨皓曾問侯漢廷「郭智輝那個是張凱維找人拍的吧！」侯漢廷也坦承「你也受害嗎？」此部分，根據了解，北檢也將一併釐清。

更多三立新聞網報導

太子集團洗錢案10銀行通報52次！調查局否認無作為 已彙整26件情資

太子集團和平大苑管理人30萬交保！北檢抗告失敗 高院駁回

詐騙帝國「太子集團」台美多國破據點扣資金 集團公開發聲否認犯罪

黑心醫美改造鳳凰電波探頭誆原廠貨！北檢起訴 「馬祖王陽明」緩起訴

