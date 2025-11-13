侯漢廷烏龍爆料「快樂宴」挨告！出庭拒認罪辯稱已查證 郭智輝強硬發聲

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

新黨台北市議員侯漢廷日前爆料，美國總統川普（DonaldTrump）宣布台灣關稅疊加20%當日，時任經濟部長郭智輝竟在設宴招待監委趙永清等人，宴會主題還是「當我們快樂在一起」，雖然侯漢廷事後致歉，坦承來源查核不嚴謹而誤判，但郭智輝堅持提告妨害名譽罪，台北地檢署今（13）日傳喚侯漢廷出庭，據悉其不認罪，且辯稱已盡查證義務。對此，郭智輝不滿發布聲明，表示「錯誤指控應坦然面對，而非迴避或卸責」。

郭智輝先前遭侯漢廷烏龍爆料在美國關稅關鍵時刻出席「快樂宴」，憤而提告對方妨害名譽罪。（圖／記者盧逸峰攝）

回顧整起案件，侯漢廷在今年8月間於臉書上指控，郭智輝在美國總統川普宣布台灣對等關稅稅率為20%+N時，在飯店設宴且名為「當我們快樂在一起」，然而事後證實該指控與事實不符，侯漢廷曾公開道歉，並坦承消息來源查核不嚴謹導致誤判，但郭智輝仍委請律師，提告侯漢廷涉犯妨害名譽罪，然而，北檢今日以被告身分傳喚侯漢廷出庭，侯卻向檢方辯稱，其言論有經過查證，並作無罪答辯。

對此，郭智輝在聲明中指出，侯漢廷宣稱的「我在關稅公告當日停留宴席三小時」完全不符事實，不但造成自身名譽受損，也嚴重損害行政團隊形象，因此「必須依法追究，以正視聽」，他強調，民主制度建立在監督與制衡之上，但監督必須奠基於真實資訊、事實查證與正當程序。

郭智輝嚴正斥責侯漢廷「先道歉、後不認罪」的法庭策略，認為其身為民意代表，本就應負起比確實查證義務，並深知自己言論的影響力，因此在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，「都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，更不應主張反覆，視全民似玩弄於其指掌之間」。

此外，郭智輝指出，案件已進入司法程序，自己將全力配合法律流程，捍衛個人名譽與公職尊嚴，同時維護正確資訊與社會責任，他強調，社會各界應理性看待公共議題，「不輕信、不轉傳未經查證之訊息」，共同尊重司法程序與事實真相，維護民主法治之核心價值。

