侯漢廷稱「家產1/2到1/3」做國防 卓冠廷：偷換概念不累嗎？

即時中心／温芸萱報導

新黨台北市議員侯漢廷日前提議，延長兵役還稱反對者是「中共同路人」，卻被揪出只當12天兵，引發嘲諷，之後他又批評1.25兆國防特別預算，稱等同花掉「1/2到1/3家產」。對此，民進黨發言人卓冠廷今（2）日在臉書反擊，質疑侯漢廷的「家產算法」根本偷換概念。卓冠廷強調，1.25兆是8年總額，一年僅約1,562億，占預算1/20，必要且合理，並痛批部分人士散播失敗主義、見不得台灣好。

侯漢廷日前提議將兵役延長至2年、男女全面納入服役，還放話「誰反對誰就是中共同路人」。沒想到言論一出，立刻被翻出他本人只當「12天兵」的紀錄，侯漢廷瞬間被罵爆。沒想到侯漢廷不敢對兵役再發表意見，又把矛頭指向政府的「1.25兆國防特別預算」。

對此，卓冠廷今天在臉書發文強烈回擊。他指出，侯漢廷被網友嗆只當12天兵後，就再也不敢提兵役延長，反而轉去罵民進黨秘書長徐國勇，「到底是誰給他的勇氣？」他還點名侯漢廷宣稱，台灣要花「1/2到1/3的家產」做國防，甚至自稱「神吐槽」，根本就是偷換概念。

快新聞／侯漢廷稱1.25兆預算「家產1/2到1/3」 卓冠廷：偷換概念不累嗎？

侯漢廷宣稱，台灣要花「1/2到1/3的家產」做國防。（圖／擷取自侯漢廷臉書）

卓冠廷說得很直白，「8年總共1.25兆，一年平均才 1,562 億，以2025年度總預算來看，只佔1/20」。台灣 2024 年GDP高達25兆，每年投入1,500多億提升防衛能力「不該嗎？」他強調，包含特別預算在內，2026年國防支出才有望達到GDP的3.8%，距離2030年的5%目標仍有差距，本來就該提升。

接著，卓冠廷語帶諷刺地質疑「還是說，對藍白來講，鎖拆了、保險退了，跪著求流氓強盜不要來你家，這樣才叫划算？」並再度詢問侯漢廷，到底如何算出「8年1.25兆」等於「1/3到1/2的家產」，整天偷換概念不累喔？

同時，他也重申，1.25兆國防特別預算執行期程為2026至2033年，共8年，並非一年砸1.25兆。他表示，這筆預算除了採購新式軍備，也同步扶植國防國造產業，提升戰備量能，並預期可創造 4,000億經濟產值。

最後，卓冠廷直言，台灣就是有這麼一群人，見不得台灣好，一天到晚散播失敗主義，製造混亂與恐慌，只想讓台灣人覺得「打不贏、不如投降」。





